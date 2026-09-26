ΗΠΑ και Κίνα παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία, αλλά οι διαφορές παραμένουν

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν επιπλέον χρόνο, παρατείνοντας την εμπορική εκεχειρία έως τις 10 Ιανουαρίου. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιθώριο στενεύει και πως οι δύο υπερδυνάμεις πρέπει να βρουν μια πιο σταθερή βάση συνεννόησης.

Η σειρά συναντήσεων στην αμερικανική πρωτεύουσα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με τις πομπώδεις χειρονομίες και τις τελετουργίες να ξεχωρίζουν περισσότερο από τα απτά αποτελέσματα, τα οποία ήταν περιορισμένα.

Οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και προγραμμάτισαν ακόμη δύο συναντήσεις έως το τέλος της χρονιάς. Παρά την αποφυγή εντάσεων, οι χώρες τους παραμένουν σε σκληρή αντιπαράθεση για το εμπόριο, την τεχνολογία, την Ταϊβάν, την άμυνα, τις σπάνιες γαίες και τη βιομηχανική πολιτική, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάνιελ Ράσελ του Asia Society Policy Institute.

Ο Ντάνιελ Κρίτενμπρινκ, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και νυν σύμβουλος στην εταιρεία The Asia Group, ανέφερε ότι οι πρόεδροι Τραμπ και Σι θέλησαν να δημιουργήσουν την εικόνα «κάποιας σταθερότητας, τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς».

Όπως πρόσθεσε, θα χρειαστούν «κι άλλα, απτά αποτελέσματα» ώστε η εκεχειρία να παραταθεί σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο ίδιος σημείωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν την «απόγνωσή τους» επειδή η Κίνα δεν τηρεί, ή δεν τηρεί στον βαθμό που αναμένουν, τους όρους προηγούμενης διμερούς συμφωνίας.

Η εύθραυστη εμπορική εκεχειρία είχε συμφωνηθεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο, τον Οκτώβριο του 2025, μετά την ανταλλαγή δασμών και άλλων τιμωρητικών μέτρων από τις δύο πλευρές, που προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Η εκεχειρία επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, αλλά παρατάθηκε έως τις 10 Ιανουαρίου.

Η κινεζική ηγεσία θα προτιμούσε μεγαλύτερη παράταση, σύμφωνα με τη Μέρι Λόβλι του Peterson Institute for International Economics. Κατά την ίδια, οι ΗΠΑ επέλεξαν ένα «κοντό λουρί» λόγω των ανησυχιών τους για τις παραδόσεις στις ΗΠΑ μαγνητών από σπάνιες γαίες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην παραγωγή smartphones και στην αμυντική βιομηχανία.

Η κ. Λόβλι διερωτήθηκε επίσης αν οι επανειλημμένες αμερικανικές απειλές για επαναφορά ιδιαίτερα επαχθών δασμών εξακολουθούν να εκφοβίζουν την Κίνα.

Ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε την Παρασκευή ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις προόδους και τις δεσμεύσεις που εξασφάλισε η Ουάσιγκτον από το Πεκίνο.

Αναφέρθηκε επίσης στο περίγραμμα μιας συμφωνίας, βάσει της οποίας ορισμένα αμερικανικά προϊόντα θα προστατεύονται σε περίπτωση επαναφοράς των δασμών ή θα τυγχάνουν «προτιμησιακής» μεταχείρισης.

Ο κ. Γκριρ θα φιλοξενήσει σύνοδο της G20 για το εμπόριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν. Στα βασικά ζητήματα θα περιλαμβάνεται η «διαρθρωτική υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα», όρος που γενικά παραπέμπει στον κινεζικό ανταγωνισμό και στην τεχνητή μείωση του κόστους. Η Κίνα θα συμμετάσχει, ως μόνιμο μέλος της G20.

Πηγή: ΚΥΠΕ