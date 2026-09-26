Πετρέλαιο και πληθωρισμός θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Η πορεία του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο και η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου τον Οκτώβριο αναμένεται να αποτελέσουν τις δύο κρίσιμες μεταβλητές για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια, ενόψει της συνεδρίασης της 29ης Οκτωβρίου.

Το βασικό δίλημμα για την ΕΚΤ είναι αν θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων ή αν θα διατηρήσει στάση αναμονής έως τον Δεκέμβριο, ώστε να έχει πιο καθαρή εικόνα για την πορεία των τιμών. Καθώς η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην ενεργειακή κρίση, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής της.

Το όριο των 100 δολαρίων

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κλιμάκωση των βομβαρδισμών στη Σαουδική Αραβία από τους Χούθι, που προκάλεσε νέες ανησυχίες για τις ροές πετρελαίου, οδήγησε την τιμή του Brent ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η τιμή παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα και κινήθηκε χαμηλότερα όταν δηλώσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν δημιούργησαν αισιοδοξία για το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι, υπό συνθήκες έντονης αβεβαιότητας, θα ήταν πρόωρο για την ΕΚΤ να σπεύσει σε αύξηση των επιτοκίων, προκαλώντας νέα άνοδο του κόστους χρήματος στην ευρωζώνη. Τις τελευταίες ημέρες το Brent κινήθηκε γύρω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, με σημαντικές διακυμάνσεις και κάτω από τα 100 δολάρια.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι πως, αν η τιμή του πετρελαίου αποκλιμακωθεί και παραμείνει κάτω από την περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δεν καταγράψουν νέα σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού, η ΕΚΤ θα έχει μεγαλύτερο περιθώριο να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο. Σε αυτή την περίπτωση, η επόμενη αύξηση θα μπορούσε να μετατεθεί για τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, όταν θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την ένταση και τη διάρκεια του ενεργειακού σοκ.

Η σταθεροποίηση της τιμής κάτω από τα 100 δολάρια θα περιόριζε τον κίνδυνο ενός νέου ισχυρού κύματος ανατιμήσεων στην ενέργεια και, κατ’ επέκταση, στην υπόλοιπη οικονομία. Αντίθετα, μια νέα και παρατεταμένη άνοδος πάνω από αυτό το επίπεδο θα ενίσχυε τις πιέσεις προς την ΕΚΤ για ταχεία αντίδραση.

Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου

Η πορεία του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο θα επηρεάσει τις αποφάσεις της ΕΚΤ, καθώς θα αποτυπώσει τόσο το ύψος όσο και την τάση των τιμών ενόψει των επόμενων μηνών. Η Eurostat θα ανακοινώσει στις 2 Οκτωβρίου την πρώτη εκτίμηση για τον πληθωρισμό του τρέχοντος μήνα.

Τον Αύγουστο, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%, από 2,9% τον Ιούλιο, με το ενεργειακό κόστος να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο.

Αν τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείξουν ότι η άνοδος παραμένει ελεγχόμενη και, κυρίως, ότι οι ενεργειακές ανατιμήσεις δεν μεταδίδονται με μεγαλύτερη ένταση στις υπηρεσίες και στα υπόλοιπα αγαθά, θα ενισχυθούν στο εσωτερικό της ΕΚΤ οι θέσεις υπέρ μιας παύσης τον Οκτώβριο.

Η ΕΚΤ προβλέπει πλέον μέσο πληθωρισμό 3% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,1% το 2028, γεγονός που παραπέμπει σε επιστροφή κοντά στον στόχο του 2% αρκετά αργότερα.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές. Όπως αναφέρουν αρμόδιες ευρωπαϊκές πηγές, αν το πετρέλαιο επιστρέψει σε επίπεδα κάτω των 100 δολαρίων και ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου δεν επιφυλάξει δυσάρεστη έκπληξη, η ΕΚΤ θα έχει σημαντικό λόγο να κερδίσει χρόνο στις 29 Οκτωβρίου. Αν, όμως, το ενεργειακό σοκ αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, η συζήτηση για νέα αύξηση των επιτοκίων ήδη από τον Οκτώβριο, στο 2,75% από 2,5% σήμερα, θα επανέλθει με μεγαλύτερη ένταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ