Μαδρίτη: Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα (φώτο)

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στη Μαδρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση διαχειρίστηκε την πρόσφατη εισροή μεταναστών στη Θέουτα. Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας και ζήτησαν τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες κρατούσαν ισπανικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα όπως «η Θέουτα δεν είναι προς πώληση, πρέπει να υπερασπιστείτε τη Θέουτα» κατά τη διάρκεια της πορείας στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η Θέουτα, ισπανικό έδαφος στη Βόρεια Αφρική, βρέθηκε αντιμέτωπη με ανθρωπιστική κρίση μετά την άφιξη περισσότερων από 7.000 μεταναστών από το γειτονικό Μαρόκο στις 30 και 31 Ιουλίου.

Οι περισσότεροι επέστρεψαν μέσα στις επόμενες ώρες, όμως χιλιάδες παρέμειναν στην περιοχή για εβδομάδες. Πολλοί κοιμούνταν στους δρόμους, επιβαρύνοντας σημαντικά τους πόρους της μικρής πόλης και προκαλώντας πολιτική κρίση για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Τη διαδήλωση οργάνωσε η δεξιά κοινωνική πλατφόρμα Sociedad Civil Española, με τη στήριξη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox.

Ο εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη εκτίμησε ότι στη διαδήλωση συμμετείχαν περίπου 2.000 άνθρωποι. Οι διοργανωτές, αντίθετα, κάνουν λόγο για 180.000 συμμετέχοντες.

Σε μανιφέστο που δημοσίευσε η πλατφόρμα ζητείται η διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών έως τις 15 Νοεμβρίου, η επιστροφή στο Μαρόκο όλων των μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, καθώς και η παραπομπή του Πέδρο Σάντσεθ σε δίκη για «προδοσία».

«Η πλειονότητα των Ισπανών ζητά εκλογές τώρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του PP, Μιγκέλ Τελάδο, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2027.

Η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει διάταγμα κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, με στόχο να επιταχύνει την επιστροφή μεταναστών από τη Θέουτα στο Μαρόκο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας El País το Σάββατο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το νέο διάταγμα θα επιτρέψει τη συντόμευση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και θα περιορίσει τη δυνατότητα των αιτούντων να παραμένουν στην Ισπανία όσο εξετάζονται οι υποθέσεις τους.

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί αυτήν την κυβέρνηση για τίποτα», δήλωσε ο ηγέτης του Vox, Σαντιάγκο Αμπασκάλ, απαντώντας σε δημοσιογράφους για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ