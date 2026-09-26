Αιχμές Κίνας κατά ΗΠΑ από το βήμα του ΟΗΕ: «Οι μεγάλες χώρες έχουν ειδικές ευθύνες για Μ. Ανατολή και Κόλπο»

Αιχμές κατά των ΗΠΑ άφησε ο Αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Ζενγκ, μιλώντας το Σάββατο ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Χαν υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών της Μέσης Ανατολής, περιλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου. Παράλληλα, κάλεσε τη «σχετική χώρα» να σταματήσει να απειλεί την Κούβα και να άρει τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις εναντίον της.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν εκστρατεία άσκησης πίεσης κατά της Κούβας, με αποτέλεσμα να μην εισάγεται πετρέλαιο στη χώρα. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας κατέρρευσε πλήρως νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τον αποκλεισμό.

Στην ομιλία του, ο Χαν δήλωσε: «Οι μεγάλες χώρες θα έπρεπε να έχουν ειδικές ευθύνες για την προστασία της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και θα έπρεπε να πρωτοστατούν στην τήρηση των κανόνων, στην προάσπιση του κράτους δικαίου και στο να πράττουν το σωστό».

«Η Κίνα θεωρεί πως η κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου, πρέπει να γίνεται σεβαστή».

Η τοποθέτηση του Κινέζου Αντιπροέδρου έρχεται σε αντίθεση με το εγκάρδιο κλίμα που είχε καταγραφεί νωρίτερα την ίδια εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τίμησε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ με στρατιωτικές επιδείξεις και επίσημο δείπνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Σι να μην προσφέρει στήριξη στο Ιράν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η Κίνα δεν θα το πράξει, δήλωσε την Παρασκευή ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα. Ο αμερικανικός πόλεμος εναντίον του Ιράν ξεκίνησε με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα τον Φεβρουάριο.

Αναφερόμενος στην Κούβα, ο Χαν είπε: «Η Κίνα προτρέπει τη σχετική χώρα να σταματήσει αμέσως τη χρήση της απειλής της βίας σε βάρος της Κούβας και να άρει αμέσως και πλήρως τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις σε βάρος της Κούβας».

Ο Κινέζος Αντιπρόεδρος παρουσίασε επίσης την Κίνα ως αξιόπιστο εταίρο στη διεθνή σκηνή και ως σταθερό υποστηρικτή των αναπτυσσόμενων χωρών.

«Η Κίνα θεωρεί πως όλες οι χώρες, μεγάλες ή μικρές, είναι ισότιμα μέλη της διεθνούς κοινότητας και ότι τα διεθνή ζητήματα πρέπει να διευθετούνται από όλους μέσω διαβουλεύσεων», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ