Τραμπ: Απέρριψε την Ιρανική πρόταση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό εχθροπραξιών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι απέρριψε πρόταση του Ιράν για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των μαχών στη Μέση Ανατολή.

Η πρόταση διατυπώθηκε από την Τεχεράνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση για επαναλειτουργία του Ορμούζ και τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή εντός επτά ημερών.

Μιλώντας το Σάββατο σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για το Τενεσί, ο Τραμπ δήλωσε: «Απορρίπτω την πρότασή τους (…) Απέρριψα τη συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή ηττώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά».

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και νομίζω ότι αυτό είναι μια χαρά, θα ήθελα να κάνω συμφωνία και εγώ επίσης. Αυτό που θέλουν είναι να ανοίξει αμέσως το Ορμούζ (…) επειδή δεν έχουν έσοδα, επειδή βγάζουν τα χρήματά τους από το Ορμούζ», πρόσθεσε.

Η Wall Street Journal, η οποία μετέδωσε πρώτη την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ, ανέφερε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξέφραζε κατ’ ιδίαν αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη θα ικανοποιούσε τα αιτήματά του. Η εφημερίδα έγραψε επίσης ότι ο Τραμπ είπε στους συνεργάτες του πως θεωρεί πιθανό να εξαπολύσει νέα επιχείρηση βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος είχε χαρακτηρίσει «θετικές και εποικοδομητικές» τις συζητήσεις με το Ιράν μέσω των μεσολαβητών.

Πηγή: ΚΥΠΕ