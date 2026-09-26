Η «κρυφή» εγγονή του Πούτιν: Η 8χρονη Έλσα, κόρη του Ιγκόρ Ζελένσκι, που φέρει το επίθετο Τιχόνοβα

Μία μέχρι σήμερα άγνωστη στο ευρύ κοινό εγγονή του Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζει ότι εντόπισε το ρωσικό ερευνητικό μέσο Proekt, μέσα από την ανάλυση διαρρεύσαντων δεδομένων της ρωσικής Ομοσπονδιακής Συνοριακής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται για την οκτάχρονη Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα, κόρη της Κατερίνα Τιχόνοβα, νεότερης κόρης του Ρώσου προέδρου, και του Ρώσου χορογράφου Ιγκόρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Μπαλέτου της Βαυαρίας.

Όπως μεταδίδουν η Novaya Gazeta Europe και η Meduza, επικαλούμενες την έρευνα του Proekt, η Έλσα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και στις διαρρεύσασες εγγραφές εμφανίζεται με το πλήρες όνομα Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα.

Το όνομα αποτελεί και ένα από τα στοιχεία στα οποία εστιάζει η έρευνα. Το παιδί φέρει το επώνυμο Τιχόνοβα, όπως η μητέρα του, ενώ το «Ιγκόρεβνα» είναι το ρωσικό πατρώνυμο που σημαίνει «κόρη του Ιγκόρ» και συνάδει με την αναφερόμενη πατρότητα του Ιγκόρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Proekt, το όνομα της Έλσα εντοπίστηκε σε στοιχεία που αφορούν ταξίδια της οικογένειας στο εξωτερικό. Στις 11 Νοεμβρίου 2019, λίγο πριν συμπληρώσει τα δύο της χρόνια, φέρεται να ταξίδεψε μαζί με τους γονείς της στο Μόναχο με ιδιωτικό αεροσκάφος της Air Hamburg. Ο Ζελένσκι εργαζόταν τότε στη γερμανική πόλη.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ακολούθησε ακόμη ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αυτή τη φορά στην Κροατία, τον Ιούλιο του 2021. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Proekt, το παιδί καταγράφηκε ως Έλσα Ιγκόρεβνα Τιχόνοβα.

Η σχέση της Κατερίνα Τιχόνοβα με τον Ιγκόρ Ζελένσκι είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο δημοσιογραφικών ερευνών. Το 2022, κοινή έρευνα του γερμανικού Der Spiegel και του ρωσικού iStories είχε αναφέρει ότι οι δύο διατηρούσαν σχέση και ότι η Τιχόνοβα πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια στο Μόναχο, όπου εργαζόταν ο Ζελένσκι.

Η Κατερίνα Τιχόνοβα είναι μία από τις δύο κόρες του Βλαντίμιρ Πούτιν και της πρώην συζύγου του, Λιουντμίλα. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει κρατήσει διαχρονικά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ πληροφορίες για τα παιδιά και τα εγγόνια του έχουν έρθει στο φως κυρίως μέσα από δημοσιογραφικές έρευνες.

Το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τα ευρήματα της νέας έρευνας του Proekt.