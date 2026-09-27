Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» για νέα επίθεση μετά το «όχι» Τραμπ στην πρόταση για Ορμούζ

18 κιλά σκουπίδια σε μόλις 20 λεπτά από τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου

Header Image
Author Thumbnail

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος έστειλαν σήμερα από τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου ο Δήμος Ιεροκηπίας, η ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre, το American University of Beirut – Mediterraneo και δημότες της περιοχής.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και της εκστρατείας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης #potavrlistou, που πραγματοποιεί η ΑΚΤΗ καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, διοργανώθηκε καθαρισμός της δημοτικής πλαζ Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών η εικόνα που αντίκρισαν οι συμμετέχοντες ήταν απογοητευτική.

Μέσα σε μόλις 20 λεπτά συγκεντρώθηκαν περίπου 18 κιλά σκουπιδιών, με τα αποτσίγαρα να αποτελούν το κυρίαρχο εύρημα.

Σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό των διοργανωτών, τα αποτσίγαρα που συλλέχθηκαν ξεπέρασαν τα 2.000.

Η δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της ρύπανσης των παραλιών, αλλά και την ανάγκη για μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση από όλους, ιδιαίτερα σε χώρους που αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς και φυσικούς πόρους.

Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών του American University of Beirut – Mediterraneo, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους μήνυμα έμπρακτης αγάπης και ενδιαφέροντος για τον τόπο στον οποίο επέλεξαν να σπουδάσουν.

Η δράση ολοκληρώθηκε με ένα κοινό μήνυμα: η προστασία της παραλίας και του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα