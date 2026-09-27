18 κιλά σκουπίδια σε μόλις 20 λεπτά από τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου

Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος έστειλαν σήμερα από τη δημοτική παραλία Γεροσκήπου ο Δήμος Ιεροκηπίας, η ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre, το American University of Beirut – Mediterraneo και δημότες της περιοχής.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και της εκστρατείας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης #potavrlistou, που πραγματοποιεί η ΑΚΤΗ καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, διοργανώθηκε καθαρισμός της δημοτικής πλαζ Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών η εικόνα που αντίκρισαν οι συμμετέχοντες ήταν απογοητευτική.

Μέσα σε μόλις 20 λεπτά συγκεντρώθηκαν περίπου 18 κιλά σκουπιδιών, με τα αποτσίγαρα να αποτελούν το κυρίαρχο εύρημα.

Σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό των διοργανωτών, τα αποτσίγαρα που συλλέχθηκαν ξεπέρασαν τα 2.000.

Η δράση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της ρύπανσης των παραλιών, αλλά και την ανάγκη για μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση από όλους, ιδιαίτερα σε χώρους που αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς και φυσικούς πόρους.

Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών του American University of Beirut – Mediterraneo, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους μήνυμα έμπρακτης αγάπης και ενδιαφέροντος για τον τόπο στον οποίο επέλεξαν να σπουδάσουν.

Η δράση ολοκληρώθηκε με ένα κοινό μήνυμα: η προστασία της παραλίας και του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας.