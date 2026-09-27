Νέα δυσλειτουργία στο λογισμικό του Boeing 737 MAX

Νέα δυσλειτουργία εντοπίστηκε στο λογισμικό του Boeing 737 MAX, όπως αναγνώρισε το Σάββατο η διοίκηση του αμερικανικού κολοσσού της αεροπορικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με την Boeing, το πρόβλημα μπορεί δυνητικά να αφήσει τους χειριστές χωρίς τη βοήθεια του αυτόματου πιλότου σε συγκεκριμένο σενάριο προσγείωσης, μετά την εγκατάλειψη μιας προσπάθειας προσεδάφισης.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, ετοιμάζει ενημέρωση λογισμικού για την οριστική διόρθωση του προβλήματος.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα από τα περισσότερα από 2.000 αεροσκάφη 737 MAX που έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα σε αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία.

Το λογισμικό του μοντέλου είχε οδηγήσει την Boeing στη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας της, μετά τη συντριβή δύο ολοκαίνουργιων αεροσκαφών, τον Οκτώβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019. Συνολικά, στις δύο τραγωδίες έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Αιτία ήταν το MCAS, ένα σύστημα του λογισμικού εμπνευσμένο από στρατιωτικές εφαρμογές της Boeing. Το σύστημα είχε εγκατασταθεί χωρίς να το γνωρίζουν οι πιλότοι και είχε σχεδιαστεί για να βοηθά στην αποφυγή απώλειας στήριξης. Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες παρενέβαινε ιδιαίτερα επιθετικά και αντλούσε δεδομένα από έναν μόνο αισθητήρα, ο οποίος μπορούσε να παγώσει πάνω από συγκεκριμένο ύψος.

Οι πιλότοι των δύο μοιραίων αεροσκαφών δεν κατάφεραν να απενεργοποιήσουν εγκαίρως το σύστημα. Μετά τη δυσλειτουργία, την οποία τελικά παραδέχθηκε η Boeing, τα αεροσκάφη του τύπου καθηλώθηκαν στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το 737 MAX έχει αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα. Τον Ιανουάριο του 2024, πόρτα και τμήμα της ατράκτου αποκολλήθηκαν από σχεδόν καινούργιο αεροσκάφος κατά την άνοδο, μετά την απογείωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αμφιβολίες για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

Πηγή: ΚΥΠΕ