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Τον έφαγε απάτη: Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου έχασε το 99% της περιουσίας του

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος άσος υποστηρίζει ότι έχασε το 99% των χρημάτων που κέρδισε από το ποδόσφαιρο και προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

Στα πρόθυρα οικονομικής πτώχευσης βρίσκεται, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail», ο Ρομπέρτο Κάρλος, μία από τις μεγάλες δόξες της Εθνικής Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 53χρονος σήμερα Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε το 2016 την 25ετή ποδοσφαιρική του καριέρα. Από αυτά τα χρόνια, αγωνίστηκε για 11 σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, από το 1996 έως το 2007, έχοντας τότε περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις.

Έκτοτε, όπως υποστηρίζει, έχασε την περιουσία του.

«Τα τελευταία χρόνια έχω χάσει το 99% των χρημάτων που κέρδισα στο ποδόσφαιρο, από συμπαιγνία των παλιών μου μάνατζερ με μέλη της οικογένειάς μου. Κατάλαβα πρόσφατα πως για δέκα χρόνια είχε στηθεί μια απάτη εις βάρος μου και έχω ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Ρομπέρτο Κάρλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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