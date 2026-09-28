Τουρκία: Κάθειρξη 19 μηνών στον κωμικό Ντενίζ Γκοκτάς για «εξύβριση του προέδρου» Ερντογάν

Ελεύθερος αφέθηκε ο Τούρκος κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς, έπειτα από 88 ημέρες προσωρινής κράτησης, μετά την πρώτη εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου στην Κωνσταντινούπολη για δηλώσεις που είχε κάνει σε stand-up παράστασή του και είχαν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.

Ο Γκιοκτάς είχε βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες που περιλάμβαναν «προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας», «υποκίνηση του λαού σε μίσος και εχθρότητα ή δημόσια υποτίμηση» και «εξύμνηση εγκλήματος και εγκληματία». Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του 14ου Πλημμελειοδικείου Κωνσταντινούπολης, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται σε μεγαλύτερη αίθουσα λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του για μέρος των κατηγοριών, αλλά παράλληλα εισηγήθηκε την αποφυλάκισή του. Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την απελευθέρωση του κωμικού, επιβάλλοντάς του ποινές φυλάκισης 11 μηνών και 20 ημερών για προσβολή του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και επτά μηνών και 15 ημερών για δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών. Για την κατηγορία της «εξύμνησης εγκλήματος και εγκληματία» αθωώθηκε.

Η υπόθεση είχε αρχίσει μετά τη δημοσιοποίηση στο YouTube της stand-up παράστασης «Ölü Deniz». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ορισμένες αναφορές του Γκιοκτάς στον Τούρκο Πρόεδρο θεωρήθηκε ότι υπερέβαιναν τα όρια της κριτικής και μπορούσαν να θίξουν την τιμή και την υπόληψή του.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι άλλα σημεία της παράστασης, τα οποία αφορούσαν το Ισλάμ, το Κοράνι και γυναίκες που επιλέγουν κλειστή ενδυμασία στην παραλία για θρησκευτικούς λόγους, μπορούσαν να προκαλέσουν ένταση μεταξύ κοινωνικών ομάδων διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στο κατηγορητήριο γινόταν επίσης αναφορά σε περισσότερες από 500 καταγγελίες που είχαν υποβληθεί μέσω του τουρκικού συστήματος CİMER.

Ο ίδιος ο Γκιοκτάς απέρριψε εξαρχής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επίμαχες αναφορές εντάσσονταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της σάτιρας και της κωμωδίας. Όπως είχε καταθέσει στις Αρχές, η συγκεκριμένη παράσταση παρουσιαζόταν επί περίπου τρία χρόνια σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας και είχε παρακολουθηθεί από περισσότερους από 100.000 θεατές χωρίς, όπως ανέφερε, να έχει προηγουμένως προκαλέσει αντίστοιχες καταγγελίες.

Για τις αναφορές του σε θρησκευτικά ζητήματα είχε δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει πιστούς, ενώ για τις δηλώσεις του σχετικά με τον Τούρκο Πρόεδρο υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε σκοπό να τον μειώσει ή να τον εξευτελίσει.

Ο Γκιοκτάς είχε αποφυλακιστεί και νωρίτερα έπειτα από προσφυγή κατά της κράτησής του, ωστόσο είχε συλληφθεί εκ νέου, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της κατηγορίας περί «εξύμνησης εγκλήματος και εγκληματία».

Με τη νέα απόφαση του δικαστηρίου, ο κωμικός βγήκε από τη φυλακή έπειτα από συνολικά 88 ημέρες κράτησης.