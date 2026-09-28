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Ξεκαθαρίζει το τοπίο η Αθήνα: Με τον αρχικό σχεδιασμό προχωρά το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για ανασχεδιασμό της πορείας του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει σχέδιο για επανασχεδιασμό της πορείας του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Απαντώντας σε ερώτηση για δημοσίευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο Ελλάδα και Γαλλία φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν «ελαφρύ ανασχεδιασμό» της διαδρομής του καλωδίου, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Δεν γνωρίζω για κανέναν ανασχεδιασμό».

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, «το έργο θα προχωρήσει με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, όπως ακριβώς έχει περιγραφεί και από τους αρμόδιους υπουργούς».

Κατά τα δημοσιεύματα, Αθήνα και Παρίσι κατέληξαν σε νέο σχεδιασμό ώστε το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου να μην διέρχεται από τις περιοχές του αποκαλούμενου θαλάσσιου πάρκου «Φετιγιέ-Κας», το οποίο η Άγκυρα ανακήρυξε στις 15 Αυγούστου, ακριβώς νότια του Καστελλόριζου. Στόχος, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ήταν να μην μπορεί η Τουρκία να εγείρει κάποια δήθεν αρμοδιότητα «πλήρους απαγόρευσης» δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε και δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα απείλησε τον υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας ότι η χώρα της θα μπορούσε, εάν το επιθυμούσε, να ρίξει την κυβέρνηση.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και, για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ανεκτό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημείωσε επίσης ότι «η σχέση με τις ΗΠΑ είναι πιο στενή και σταθερή από ποτέ» και ότι «είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος». Για τον τομέα της ενέργειας είπε πως «η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και είναι πολλά τα παραδείγματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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