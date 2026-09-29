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Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν προσέφερα στο Ιράν ούτε άρση κυρώσεων, ούτε ξεπάγωμα κεφαλαίων»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το κείμενο, επικαλούμενο πηγές στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ, αναφέρεται σε ενδεχόμενες αμερικανικές παραχωρήσεις με αντάλλαγμα ιρανικές δεσμεύσεις όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες Δευτέρα δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, τονίζοντας πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων που εφαρμόζονται σε βάρος του, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεσμευμένων στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης, εν μέσω νέων προσπαθειών των μεσολαβητών.

«Ο Axios μόλις δημοσίευσε άρθρο που λέει ότι ο ‘Τραμπ’ προσέφερε άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων στο Ιράν. Αυτό είναι αναληθές. Δεν τους προσέφερα τίποτα!» τόνισε, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, απαιτώντας εξάλλου να ανακληθεί «αμέσως» το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.

Το κείμενο, επικαλούμενο πηγές στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ, αναφέρεται σε ενδεχόμενες αμερικανικές παραχωρήσεις με αντάλλαγμα ιρανικές δεσμεύσεις όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ· το μέλλον τους όμως μοιάζει πολύ αβέβαιο.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε χθες Δευτέρα πως δεν προβλέπεται καμιά νέα συνάντηση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε υπονοήσει προχθές Κυριακή πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίζονταν σύντομα -- παρότι απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης για να ανοίξει μέσα σε επτά ημέρες το στενό του Ορμούζ.

Το θαλάσσιο πέρασμα αυτό στρατηγικής σημασίας, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, βρίσκεται πλέον στην καρδιά της σύγκρουσης που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζί επίθεση εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε η Ισλαμική Δημοκρατία διεκδικεί τον έλεγχό του και η αμερικανική πλευρά αντιδρά στο de facto κλείσιμό του επιβάλλοντας αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, μεταξύ άλλων.

Ο διάλογος ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον είχε στην πράξη διακοπεί μετά την κατάρρευση της καταρχήν συμφωνίας, του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπέγραψαν τον Ιούνιο οι πρόεδροι των δυο κρατών, ο κ. Τραμπ και ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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