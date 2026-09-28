Ο Τραμπ πρότεινε στην Κίνα να αγοράσει αμερικανικά όπλα: «Αφού σας ενοχλούν τα όπλα στην Ταϊβάν, αγοράστε κι εσείς αμερικανικά»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στην Κίνα να αγοράσει αμερικανικά όπλα, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις ανησυχίες του Πεκίνου για τις πωλήσεις όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού υλικού στην Ταϊβάν.

Ο Αμερικανός Πρεσβευτής στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «συνεχίζει να λέει: “ε, εντάξει, πουλάμε όπλα σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο”» και ότι ρώτησε τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αν θα ήθελε να αγοράσει αμερικανικά όπλα «κάποια δεδομένη στιγμή».

Ο κ. Περντιού δεν διευκρίνισε πότε έγινε η συνομιλία των δύο ηγετών στην οποία αναφέρθηκε.

«Γίνονται συνεχιζόμενες συζητήσεις και για άλλες πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρεσβευτής. Όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ «το συζητούν κάθε φορά που συναντιούνται», υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις της Ουάσιγκτον στο ζήτημα δεν έχουν αλλάξει.

Τον Ιούνιο, η Κίνα προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην επιδιώξει «ανεξαρτησία υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ή με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Τον Δεκέμβριο, η Ουάσιγκτον έδωσε το πράσινο φως για πωλήσεις όπλων αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν. Ο Ντέιβιντ Περντιού δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν πουλήσει «περισσότερα όπλα στην Ταϊβάν από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος Πρόεδρος από το 1979».

Οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν παραμένουν σημείο έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει νόμο που υποχρεώνει κάθε αμερικανική κυβέρνηση να προμηθεύει με όπλα την Ταϊβάν, η οποία διαθέτει εκλεγμένο Πρόεδρο και Κοινοβούλιο, και να εγγυάται την άμυνά της, χωρίς να φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει δημόσια την ανεξαρτησία της.

Η Κίνα δηλώνει ότι θα ανακτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, χωρίς να έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Τα τελευταία χρόνια αυξάνει τη διπλωματική, οικονομική και στρατιωτική πίεση στη νήσο.

Πηγή: ΚΥΠΕ