Ελεύθερος ο Τούρκος κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς που καταδικάστηκε για «προσβολή του Ερντογάν»

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε σήμερα την αποφυλάκιση του Τούρκου κωμικού Ντενίζ Γκιοκτάς, ο οποίος κρατούνταν για 88 ημέρες εξαιτίας φράσεων από το stand-up σόου του «Νεκρά Θάλασσα».

Ο Γκιοκτάς αθωώθηκε από την κατηγορία της «εξύμνησης εγκλήματος και εγκληματία». Ωστόσο, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή επτά μηνών και 15 ημερών για «προσβολή θρησκευτικών αξιών» και 11 μηνών και 20 ημερών για «προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας», διατάσσοντας παράλληλα την αποφυλάκισή του.

Κατά την απολογία του, ο κωμικός υποστήριξε ότι οι επίμαχες φράσεις εντάσσονταν στο πλαίσιο της πολιτικής σάτιρας και απέρριψε τις κατηγορίες. Αναφερόμενος στη λέξη «δικτάτορας», είπε ότι δεν αποτελεί ύβρη, αλλά «πολιτική περιγραφή», δηλώνοντας πως θα συνεχίσει να μιλά για όσα έζησε με την ίδια σατιρική γλώσσα.

Ο Γκιοκτάς είχε συλληφθεί στις 2 Ιουλίου, κατά την επιστροφή του στην Τουρκία, και την επόμενη ημέρα είχε προφυλακιστεί. Στα τέλη Αυγούστου είχε εκδοθεί απόφαση για την αποφυλάκισή του, όμως συνελήφθη εκ νέου πριν εξέλθει από τη φυλακή, για διαφορετική κατηγορία που αφορούσε αστείο σχετικά με την εγκληματική οργάνωση «Daltonlar».

Η εισαγγελία είχε ζητήσει συνολική ποινή φυλάκισης από δύο χρόνια και οκτώ μήνες έως 12 χρόνια και δύο μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ