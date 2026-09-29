Ισραήλ: Ο Νετανιάχου προειδοποιεί για πιθανή επίθεση πριν τις εκλογές – Αντιδρά η αντιπολίτευση

Πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ προκάλεσε η προειδοποίηση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εχθροί της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε σε ποιον αναφερόταν.

Κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ, ο Νετανιάχου δήλωσε, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ότι «υπάρχουν ενδείξεις πως, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν».

«Μην τα βάζετε μαζί μας. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε, οποτεδήποτε», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεση αντίδραση από την αντιπολίτευση. Το κόμμα Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ ζήτησε, στην περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενη απειλή, να ενημερωθεί αμέσως ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα ανέφερε ότι μια τέτοια ενημέρωση είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για πολιτικό ελιγμό ενόψει των εκλογών.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ζήτησε επείγουσα ενημέρωση ασφαλείας από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Όπως είπε, στόχος είναι να αποσαφηνιστούν η φύση των πληροφοριών και ο βαθμός ετοιμότητας των αρχών για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Η προειδοποίηση του Νετανιάχου διατυπώθηκε 28 ημέρες πριν από τις ισραηλινές εκλογές, σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έντασης στα μέτωπα που αφορούν το Ιράν, τη Χαμάς και άλλες περιφερειακές απειλές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον στελεχών της Χαμάς στη Γάζα. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μεταξύ των στόχων που εξουδετερώθηκαν ήταν ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Μπάικ, διοικητής της βόρειας ταξιαρχίας της Χαμάς, καθώς και άλλα στελέχη τα οποία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, είχαν εμπλακεί σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις, απαγωγές και διακίνηση οπλισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ