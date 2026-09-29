Έποικοι επιτέθηκαν σε χωριό στη Δυτική Όχθη – Τρεις τραυματίες στις ισραηλινές δυνάμεις

Περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν νωρίς την Τρίτη στο χωριό Τζαλούντ, στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας τρία μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας και πυρπολώντας δύο παλαιστινιακά σπίτια, σύμφωνα με αρχές και κατοίκους.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ ο ισραηλινός στρατός επιχειρούσε να συνοδεύσει μια παλαιστινιακή οικογένεια πίσω στο σπίτι της. Η οικογένεια είχε εκτοπιστεί πριν από δύο μήνες, μετά από επιθέσεις εποίκων.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα άτομο και ανέκρινε δύο ανηλίκους. Η επίθεση προκάλεσε σπάνια και έντονη καταδίκη από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περισσότεροι από 100 «Ισραηλινοί ταραξίες» βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στρατιώτες και δυνάμεις της Συνοριακής Αστυνομίας προσπάθησαν να διαλύσουν τους εποίκους.

«Ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων, τρεις Ισραηλινοί συνοριακοί Αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και ένα όχημα των δυνάμεων ασφαλείας υπέστη ζημιές», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έποικοι απέκλεισαν δρόμους, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά και πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Επίσης, πυρπόλησαν κτίρια και οχήματα στο χωριό.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι η επίθεση εμπόδισε την επιστροφή της οικογένειας, η οποία είχε εκτοπιστεί «μετά από διάφορα περιστατικά (ισραηλινών) εθνικιστικών εγκλημάτων εναντίον τους».

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967. Στην περιοχή ζουν 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ανάμεσα σε τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ο Μαχμούντ αλ-Τουμπάσι, μέλος της οικογένειας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο ίδιος και οι συγγενείς του εγκατέλειψαν το σπίτι πριν από δύο μήνες και ότι αυτό είχε καταληφθεί από εποίκους μέχρι την επίθεση της Τρίτης.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση, αποδίδοντάς την σε «μια μικρή ομάδα ταραχοποιών».

«Οι πράξεις τους προκαλούν μεγάλη ζημιά σε αυτήν την κοινότητα και παρεμβαίνουν στις δυνάμεις μας καθώς εκτελούν την αποστολή τους», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ανέφερε ότι «οι εμπρησμοί, οι ρίψεις πετρών, οι επιθέσεις και οι τραυματισμοί στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και αξιωματικών της Συνοριακής Αστυνομίας... απαγορεύονται αυστηρά και δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως δικαιολογία».

Πηγή: ΚΥΠΕ