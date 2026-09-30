Γονείς και παιδιά διαμαρτύρονται για το ασφαλτικό εργοστάσιο στο Μιτσερό - Δίωρη αποχή από τα μαθήματα στις επηρεαζόμενες κοινότητες

Σε αποχή από τα μαθήματα κατά τις δύο πρώτες διδακτικές περιόδους της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου προχωρούν οι Σύνδεσμοι Γονέων των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την ανέγερση του ασφαλτικού εργοστασίου της Prometheas Asphalt Ltd, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, η αποχή θα πραγματοποιηθεί από τις 7:45 π.μ. μέχρι τις 9:05 π.μ., με τα παιδιά να παραμένουν εκτός του σχολικού χώρου, συνοδευόμενα από τουλάχιστον έναν γονέα ή κηδεμόνα, σε σημεία που θα καθορίσουν τα διοικητικά συμβούλια των κατά τόπους Συνδέσμων Γονέων.

Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι το ασφαλτικό εργοστάσιο δεν έχει θέση σε μια περιοχή που, όπως αναφέρουν, είναι ήδη επιβαρυμένη από περισσότερες από 100 οχληρές δραστηριότητες.

Όπως σημειώνουν, τα παιδιά των κοινοτήτων επηρεάζονται ήδη από τη λειτουργία έξι λατομείων, ενώ αναφέρονται επίσης σε προβλήματα που σχετίζονται με οσμές από κτηνοτροφικές μονάδες και εγκαταστάσεις λυμάτων.

«Τα παιδιά μας έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν περαιτέρω επιβάρυνση της ποιότητας ζωής στις κοινότητές τους.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με κεντρικό σύνθημα:

«Καθαρός αέρας για μας και τα παιδιά μας»

Τη διαμαρτυρία διοργανώνουν οι Σύνδεσμοι Γονέων των κοινοτήτων:

Μιτσερού

Αγροκηπιάς

Μενίκου

Ορούντας

Αγίου Ιωάννη

Αρεδιού

Αγίου Επιφανίου

Καλού Χωριού Ορεινής

Μαλούντας

Κλήρου

Αγίας Μαρίνας

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν έξω από τα σχολεία των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.