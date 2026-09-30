Ρούτε προς Μόσχα: «Σταματήστε τις πυρηνικές απειλές» – Δεν βλέπει άμεση απειλή για χώρα του ΝΑΤΟ

Δεν υπάρχει άμεση απειλή από τη Ρωσία για το έδαφος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, μετά την προειδοποίηση της Μόσχας σχετικά με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ο κ. Ρούτε ανέφερε ότι η αξιολόγηση της ρωσικής απειλής δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με πριν από τρεις εβδομάδες, τρεις μήνες ή έναν χρόνο. Η δήλωση έγινε μετά την προειδοποίηση της Μόσχας προς το ΝΑΤΟ, μέσω εγγράφου που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Στο έγγραφο, η Ρωσία αναφέρει ότι θα ήταν έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκόψει το Καλίνινγκραντ, το οποίο βρίσκεται στη Βαλτική, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε με «ψυχραιμία», είπε ο Ρούτε σε εκδήλωση του Euronews στις Βρυξέλλες. «Βασικά αυτό που είπαμε είναι: Ακούστε, είμαστε αμυντική συμμαχία, σταματήστε την απειλή περί πυρηνικών», δήλωσε.

Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας σημείωσε ότι εάν η Ρωσία ήθελε να κινηθεί εναντίον της Φινλανδίας, της Πολωνίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, θα είχε προηγηθεί συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην υπεράσπιση της Ευρώπης με συμβατικά και πυρηνικά μέσα.

Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει τις δράσεις του, μεταξύ άλλων τη στήριξη της Ουκρανίας και τις επενδύσεις στην άμυνά του, πρόσθεσε ο Μαρκ Ρούτε. Είπε επίσης ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Χρειάζονται δύο στο τάνγκο», δήλωσε, προσθέτοντας: «Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να χορέψει τάνγκο».

Πηγή: ΚΥΠΕ