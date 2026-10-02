Τουρκικά ΜΜΕ: Άναψαν τα αίματα για τη Γάζα – Ένταση Φιντάν με Ισραηλινό εκπρόσωπο, παρενέβη ο Κούσνερ

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του Ισραηλινού εκπροσώπου Μάικλ Άιζενμπεργκ φέρεται να σημειώθηκε σε κλειστή συνεδρίαση του «Board of Peace» για τη Γάζα στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το ισραηλινό Channel 13.

Η ένταση, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε χρειάστηκε η παρέμβαση του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης του οργάνου που ασχολείται με τον σχεδιασμό για τη Γάζα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ανώτατοι εκπρόσωποι του «Board of Peace», μεταξύ των οποίων οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως μεταδίδεται, η ένταση άρχισε όταν ο Χακάν Φιντάν πήρε τον λόγο και επέκρινε την πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του «γενοκτονία».

Στην τοποθέτηση του Φιντάν αντέδρασε ο Μάικλ Άιζενμπεργκ, εκπρόσωπος του Ισραήλ στο «Board of Peace», τον οποίο το Channel 13 περιγράφει ως στενό συνεργάτη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου.

Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών, με τις φωνές να ανεβαίνουν μέσα στην αίθουσα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αντιπαράθεση σταμάτησε μόνο μετά την παρέμβαση του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος επιχείρησε να εκτονώσει την κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ή την αμερικανική πλευρά για το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Η αποκάλυψη έρχεται ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς διαβουλεύσεις για το μέλλον της Γάζας και τον ρόλο των περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων στη μεταπολεμική διαχείριση της περιοχής.

Η Τουρκία επιδιώκει ενεργό ρόλο στις σχετικές διαδικασίες, ενώ οι σχέσεις της με το Ισραήλ παραμένουν τεταμένες εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ