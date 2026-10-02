Τουρκική προειδοποίηση για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Δεν θα επιτρέψουμε εργασίες χωρίς άδεια»

Η Άγκυρα «δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα» σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου τις οποίες θεωρεί τουρκική υφαλοκρηπίδα, δηλώνει το τουρκικό ΥΠΑΜ. Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΑΜ κατηγορεί Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία για «προκλητικές ενέργειες» και υποστηρίζει ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες στην Κύπρο αυξάνουν την ένταση.

Σε νέα τοποθέτηση για τη διαδρομή του ηλεκτρικού καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επαναφέρει τις αξιώσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ως παράκτιο κράτος, κάθε δραστηριότητα πόντισης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας», αναφέρει.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει εργασίες χωρίς τη συγκατάθεσή της σε περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της. «Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο» λέει.

Η Άγκυρα συνδέει μάλιστα ευθέως τη θέση αυτή με τις συμφωνίες που έχει συνάψει με το ψευδοκράτος και τη Λιβύη, επικαλούμενη τις θαλάσσιες διεκδικήσεις που είχε κοινοποιήσει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020.

Βολές για τους εξοπλισμούς στην Κύπρο

Με αφορμή στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει ότι την «παρακολούθησε στενά» και υποστηρίζει ότι οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και η στρατιωτική συνεργασία της με τρίτες χώρες «επηρεάζουν αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες και το κλίμα εμπιστοσύνης στο νησί».

Κατηγορεί, παράλληλα, Αθήνα και Λευκωσία για «προκλητικές ενέργειες», υποστηρίζοντας ότι «δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» και ότι αυξάνουν την ένταση.

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει επίσης τη θέση της υπέρ της «κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων σε συνεργασία με τις αρχές του ψευδοκράτους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ