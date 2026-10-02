Ο Τραμπ διορίζει «τσάρο» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να διορίσει τον Τζέι Κλέιτον «τσάρο» της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Ο Κλέιτον αυτή τη στιγμή είναι ο διευθυντής των εθνικών πληροφοριών (DNI).

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν σύμβουλο Τεχνητής Νοημοσύνης, γνωστό ως «τσάρο Τεχνητής Νοημοσύνης», και να δημιουργήσει μια «δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης», αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για καμία από τις δύο πρωτοβουλίες ή για το πώς θα εφαρμοστούν.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ διορίζει σύμβουλο για την επίβλεψη αποφάσεων που σχετίζονται με την ΤΝ σε ολόκληρη την κυβέρνηση, μια θέση που έχει ονομάσει «τσάρο Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο επιχειρηματίας Ντέιβιντ Σακς κατείχε τον ρόλο στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, πριν αποχωρήσει από την ομάδα του. Ο Σακς εξακολουθεί να συμβουλεύει τον Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται καθώς κορυφαίοι ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν προειδοποιήσει για τους μεγάλους κινδύνους που εγκυμονεί η Τεχνητή Νοημοησύνη. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες αντιδρούν με ανησυχία και απευθύνουν έκκληση για περισσότερη δράση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και έχει υποστηρίξει ότι η πρόσθετη ρύθμιση είναι περιττή, ακόμη και καθώς αυξάνονται οι φόβοι μεταξύ των νομοθετών στην Ουάσινγκτον και παγκοσμίως σχετικά με τους κινδύνους που θέτει η τεχνολογία.

Πηγή: ΑΠΕ