Κατεχόμενα: Στόχος ο «τουρισμός υγείας» – 1,514 δισ. τουρκικές λίρες για την υγεία

Κονδύλι ύψους 1 δισεκατομμυρίου και 514 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών προβλέπεται για τον τομέα της υγείας στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο του «πρωτοκόλλου οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασίας» για το 2026, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ κατά την παράνομη επίσκεψή του για τα «εγκαίνια» των «νοσοκομείων» σε Κερύνεια και Μόρφου.

Σε δηλώσεις του, παρουσία του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ και του «υπουργού υγείας» Χακάν Ντιντσγιουρέκ, ο κ. Γιλμάζ είπε ότι οι επενδύσεις υλοποιούνται στη βάση προγραμματισμού και πραγματικών αναγκών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στόχος είναι η μετατροπή των κατεχομένων σε προορισμό «τουρισμού υγείας».

Για το νέο «νοσοκομείο» της Κερύνειας, δυναμικότητας 146 κλινών και με πέντε χειρουργεία, ανέφερε ότι η Τουρκία συνέβαλε στον εξοπλισμό του με 185 είδη ιατρικών συσκευών.

Όσον αφορά το «νοσοκομείο» Μόρφου, είπε ότι διατέθηκαν 185 εκατομμύρια λίρες για την κάλυψη των άμεσων τοπικών αναγκών και την αποτροπή διακομιδών.

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την ανέγερση του κεντρικού «νοσοκομείου» στη Λευκωσία, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2027, καθώς και του «νοσοκομείου» στο Πατρίκι, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση των κέντρων υγείας σε Λάπηθο, Βαρώσια, Κυθρέα και Δίκωμο.

Ο κ. Γιλμάζ προχώρησε και σε πολιτικές τοποθετήσεις, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις της Άγκυρας.

«(Η «τδβκ») αποτελεί εθνική μας υπόθεση. Σημαντικό μέρος αυτής της εθνικής υπόθεσης είναι όλοι οι άνθρωποι που ζουν εδώ να ευημερούν, να αναπτύσσονται και να ζουν σε ενσωμάτωση με τον κόσμο».

Συνεχίζοντας, δήλωσε: «Ακόμη κι αν κάποιοι επιβάλλουν απάνθρωπες απομονώσεις και εμπόδια που δεν χωρούν σε κανένα δίκαιο, η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά οικοδομούν το μέλλον τους με ενότητα μοίρας. Όσο κι αν προσπαθούν να κλείσουν πόρτες, εμείς όλοι μαζί θα ανοίξουμε πολύ περισσότερες πόρτες. Έτσι κάναμε μέχρι σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε».

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα σε όλους τους τομείς, από την υγεία και τις υποδομές μέχρι τη γεωργία και την ψηφιακή μετάβαση.

Πηγή: ΚΥΠΕ