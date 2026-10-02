Γενικός Ελεγκτής: Έρχονται εκθέσεις για Φυσικό Αέριο, ΟΝΕΚ, Ακάμα, Φυλακές, Λεωφορεία

Στις εκθέσεις που έπονται και κρούουν κώδωνα για ατασθαλίες, καθυστερήσεις και προβληματική διαχείριση σε οργανισμούς του Δημοσίου, αναφέρεται φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast του Πολίτη και την Άντρη Δανιήλ, ο γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Αντρέας Παπακωνσταντίνου.

Επικρίνει έντονα το Υπουργείο Παιδείας για τα κλιματιστικά στα σχολεία και την προχειρότητα με την οποία αντιμετώπισαν ένα ζήτημα μείζονος ασφαλείας που αφορά στα παιδιά. Δεν κρύβει την οργή του για τα παραπλανητικά δεδομένα, όπως και για τον έλεγχο που ακολούθησε και τέσσερα στα πέντε σχολεία είχαν σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά.

Για τον οργανισμό Νεολαίας Κύπρου ο Γενικός Ελεγκτής, κακίζει την ανυπαρξία Διοικητικού Συμβουλίου για αρκετό καιρό που πάγωσε αποφάσεις και άλλες διαδικασίες σε σχέση με τη διαχείριση κονδυλιών.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου διατυπώνει τον προβληματισμό του για την προοπτική να δοθούν ανακριτικές εξουσίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της διαφοράς.

Την ίδια ώρα περιγράφει την προσωπική του εμπειρία με τις φυλακές και κάνει λόγο για αντίξοες και άθλιες συνθήκες σε κάποια κελιά κρατουμένων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα της συχνής αλλαγής Διευθυντών, κάτι όπως είπε το οποίο δεν βοηθά στην εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών για τη λειτουργία των φυλακών.

Επιπρόσθετα ετοιμάζει μελέτη η οποία καταδεικνύει το δρόμο των ευθυνών στη μη έλευση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο, αλλά και το τεράστιο πλέον κόστος που ξεπερνά το 1 δις. Ευρώ και με το οποίο επιβαρύνεται η Κυπριακή Οικονομία.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου καλείται να απαντήσει για τη διαφθορά, για υποθέσεις που βρίσκονται στα συρτάρια, καθώς προχωρεί ένα βήμα μιλώντας για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.