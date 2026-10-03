Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες από επιθέσεις drones σε Ζαπορίζια και Λουχάνσκ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones στις περιοχές της Ζαπορίζια και του Λουχάνσκ, σε ουκρανικά εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα.

Στη Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν σε επίθεση drone, δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Στο Λουχάνσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones, ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα διοικητής της περιοχής.

Το Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο.

Πηγή: ΚΥΠΕ