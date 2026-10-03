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Κρήτη: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Παραμένει σε Red Code το νησί (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετές περιπτώσεις, απεγκλωβίζοντας συνολικά 23 ανθρώπους και μεταφέροντάς τους σε ασφαλή σημεία. Μεταξύ αυτών ήταν και τέσσερις Γερμανοί, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα.

Σοβαρά προβλήματα έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη, με την Ιεράπετρα και τον Μυλοπόταμο να αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετές περιπτώσεις, απεγκλωβίζοντας συνολικά 23 ανθρώπους και μεταφέροντάς τους σε ασφαλή σημεία. Μεταξύ αυτών ήταν και τέσσερις Γερμανοί, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Μακρύ Γιαλού, στα Φέρμα, την Αγία Φωτιά, τον Κουτσουρά και άλλες περιοχές του Λασιθίου, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, συσσώρευση λάσπης και φερτών υλικών, αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, με τα Ζωνιανά και ορεινές περιοχές να δοκιμάζονται από τις έντονες βροχοπτώσεις. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Συνεργεία και μηχανήματα επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι το ύψος βροχής που καταγράφηκε στο Ξυλόσκαλο Χανίων, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr έφτασε τα 318 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 318 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Νέο 112 στον Μυλοπόταμο

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, ενώ η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση Red Code.

Το πρωί του Σαββάτου εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου, με τις Αρχές να τους καλούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να κατευθυνθούν σε υψηλότερα σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική και οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων.

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