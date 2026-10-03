Τραμπ για κυρώσεις στην Τουρκία: «Ο Ερντογάν είναι φίλος μου – Πάντα θα τον ικανοποιώ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη θετική του στάση απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν ρωτήθηκε για την καθυστέρηση στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Τούρκο ομόλογό του, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο του. «Πάντα θα μιλάω με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Είναι φίλος μου και πάντα θα τον ικανοποιώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για το τι καθυστερεί την άρση των κυρώσεων.

Το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA συνδέεται με την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει τις κυρώσεις τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ η Άγκυρα έχει ζητήσει επανειλημμένα την κατάργησή τους.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούλιο, κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ότι επιθυμεί την άρση των κυρώσεων και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.