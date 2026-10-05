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πριν 3 ώρες

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Τουρκία και Γαλλία υπέγραψαν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και στην εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Τουρκία και Γαλλία υπέγραψαν «Οδικό Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας», με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας και την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο των στρατιωτικών επαφών των δύο χωρών πραγματοποιήθηκαν υψηλού επιπέδου συνομιλίες με τη Γαλλίδα Αναπληρώτρια Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων, Alice Rufo, τον στρατηγό Vincent Giraud, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Γάλλου Προέδρου, και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Guillaume Ollagnier.

Στις συνομιλίες εξετάστηκαν η υφιστάμενη κατάσταση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων, η πορεία του στρατηγικού διαλόγου, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στη σημασία της διατήρησης τακτικών επαφών με προσανατολισμό στα αποτελέσματα.

Κεντρικό αποτέλεσμα των επαφών ήταν η υπογραφή του «Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας». Όπως αναφέρει η Άγκυρα, ο χάρτης αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας και στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο πολιτικό μήνυμα της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι η υπογραφή της μετατρέπει τα «αμοιβαία θετικά μηνύματα» που είχαν ανταλλάξει το τελευταίο διάστημα οι ηγέτες των δύο χωρών σε συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Şafak προέβαλε την εξέλιξη με τον τίτλο «Αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία», εκτιμώντας ότι η συμφωνία αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στις διμερείς αμυντικές σχέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΤΟΥΡΚΙΑ #ΓΑΛΛΙΑ #ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

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