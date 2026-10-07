Τουρκία: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η πρώην αντιπρόεδρος του AKP Φατμά Καγιά – Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για το σκάνδαλο των funds

Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) ενέκρινε, κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του ζεύγους για ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου περί κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο αναμενόταν να παρουσιαστούν την Τετάρτη στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και να καταθέσουν με την ιδιότητα των υπόπτων. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης αναμενόταν επίσης επίσημη ποινική αναφορά από το SPK.

Η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του χρόνου της. Η Καγιά είχε παραιτηθεί από τα κομματικά της καθήκοντα στο AKP στις 26 Σεπτεμβρίου, εν μέσω καταγγελιών για χρηματιστηριακές συναλλαγές της ίδιας και του συζύγου της.

Η παραίτηση είχε πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση. Ενώ στο πλαίσιο του σκανδάλου είχαν ήδη γίνει συλλήψεις και προφυλακίσεις, η αντιπολίτευση κατηγορούσε τις αρχές ότι δεν είχαν ενεργήσει εγκαίρως στην περίπτωση της πρώην αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες που είχε διατυπώσει στις 26 Σεπτεμβρίου ο Ζεϊνέλ Εμρέ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που είχαν παρουσιαστεί τότε, η Καγιά φέρεται να είχε επενδύσει 163,359 εκατ. τουρκικές λίρες σε μετοχές της Özata Denizcilik και να είχε αποσύρει συνολικά 1,344 δισ. λίρες μέσα σε περίπου πέντε μήνες.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες, οι μετοχές πωλήθηκαν λίγες ημέρες προτού το σκάνδαλο γίνει δημόσια γνωστό και αρχίσουν οι επιχειρήσεις των αρχών.

Για το ζεύγος Καγιά είχε ακόμη καταγγελθεί ότι, σε άλλη σειρά συναλλαγών, επένδυσε περίπου 99,687 εκατ. λίρες και απέσυρε περίπου 826 εκατ. λίρες. Τα ποσά αυτά αποτελούν ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και εξετάζονται πλέον από την έρευνα.

Μετά το πάγωμα των λογαριασμών τους, η Καγιά και ο σύζυγός της υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στον μηχανισμό εθελοντικής επιστροφής χρημάτων που δημιουργήθηκε για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την έγκριση της Εισαγγελίας, το μέρος των επενδύσεών τους που ξεπερνούσε το αρχικό κεφάλαιο μεταφέρθηκε σε ειδικό λογαριασμό εθελοντικών επιστροφών υπό το TMSF.

Το θέμα προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ζητά να διευκρινιστεί πλήρως ποια ποσά επιστράφηκαν και ποια κέρδη προέκυψαν από τις επίμαχες συναλλαγές. Η τουρκική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμμετοχή στον μηχανισμό εθελοντικής επιστροφής χρημάτων δεν συνεπάγεται διακοπή των ποινικών διαδικασιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ