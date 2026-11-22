Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita ο αντιστράτηγος Ιρένεους Νόβακ, διοικητής της Επιχειρησιακής Διοίκησης των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Σουηδός πιλότος επιχείρησε να αναχαιτίσει αντικείμενο που είχε αρχικά αναγνωριστεί ως πιθανός ρωσικός πύραυλος cruise τύπου Kh-101.

Ωστόσο, οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν του επέτρεψαν να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του στόχου, ούτε με οπτική παρατήρηση ούτε μέσω των ηλεκτροοπτικών συστημάτων του αεροσκάφους. Ως αποτέλεσμα, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τα όπλα του.

Η εντολή του ΝΑΤΟ και οι προϋποθέσεις για την κατάρριψη

Τα δύο σουηδικά μαχητικά Gripen που συμμετείχαν στην επιχείρηση βρίσκονταν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του Κέντρου Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Ούντεμ της Γερμανίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τον συντονισμό αεροπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Το Κέντρο είχε εκδώσει εντολή υπό προϋποθέσεις (condition-based order), παρέχοντας στους πιλότους τη δυνατότητα να αποφασίσουν την κατάρριψη εναέριου στόχου εφόσον πληρούνταν συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης και εμπλοκής.

Στην προκειμένη περίπτωση, παρά την αρχική εκτίμηση ότι επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο Kh-101, δεν κατέστη δυνατή η απαιτούμενη επιβεβαίωση. Συνεπώς, η μη εκτόξευση πυραύλου από το Gripen δεν συνιστούσε άρνηση εκτέλεσης εντολής, αλλά εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων εμπλοκής.

Έντεκα ύποπτοι στόχοι – Τρεις παραβιάσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Πολωνό διοικητή, τα συστήματα επιτήρησης εντόπισαν συνολικά 11 εναέρια αντικείμενα που ενδεχομένως αποτελούσαν απειλή για τον πολωνικό εναέριο χώρο. Από αυτά, τρία πέρασαν τελικά τα σύνορα της χώρας.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν δύο πολωνικά μαχητικά F-16 και δύο σουηδικά Gripen, με την υποστήριξη αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης Saab 340, ολλανδικού αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού και επίγειων συστημάτων αεράμυνας.

Συντρίμμια εντοπίστηκαν σε τρεις περιοχές της νοτιοανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στην περιοχή Νόβι Λιπόβιετς οι πολωνικές αρχές αναγνώρισαν πύραυλο Kh-101, ενώ για τα άλλα δύο αντικείμενα οι αρχικές εκτιμήσεις παρέμεναν υπό διερεύνηση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Αντίδραση της Πολωνίας και προειδοποίηση Ρούτε

Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου προκάλεσε αντιδράσεις στη Βαρσοβία, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να χαρακτηρίζει το περιστατικό πιθανή σκόπιμη ρωσική πρόκληση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι οι παραβιάσεις σημειώθηκαν ενώ στην Πολωνία διεξάγονταν στρατιωτικές ασκήσεις της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετέχουν χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, κατά την επίσκεψή του στη Βαρσοβία, ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό πολωνικού εδάφους.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρούτε ανέφερε επίσης ότι ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, θα εξετάσει τις απειλές για την άμυνα και την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ, προχωρώντας στις απαραίτητες προσαρμογές.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, προκειμένου να εξετάσει τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου και την αντίδραση της Συμμαχίας.

Πηγές: Rzeczpospolita / Reuters / Associated Press