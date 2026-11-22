Είναι η πρώτη φορά εδώ και 17 χρόνια που οι συνομιλίες της COP δεν καταλήγουν σε συμφωνία.

Με την Ευρωπαϊκή Ένωση συντάχθηκαν ο Παναμάς, οι Νήσοι Μάρσαλ και το Ηνωμένο Βασίλειο, μιλώντας για οπισθοδρόμηση.

«Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει αναφορά στα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος, Ντάρα Ο’ Μπράιεν.

Η Ρωσία και η Κίνα υποστήριξαν ωστόσο την απόφαση να μην περιληφθεί ρητή αναφορά στα «ορυκτά καύσιμα» στην τελική συμφωνία. Στην τελική ολομέλεια, μάλιστα, η Ρωσία αρνήθηκε να συμφωνήσει σε σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, παρά το γεγονός ότι έχει δεσμευτεί για το θέμα από το 2023, αναφέρει άρθρο του Politico.

«Συμμερίζομαι τη βαθιά απογοήτευση όλων εκείνων που ήλπιζαν ότι οι κυβερνήσεις θα στέκονταν στο ύψος των απαιτήσεων της κλιματικής κρίσης», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι «τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κινητήρια δύναμη της κλιματικής κρίσης».

Ο Αυστραλός συμπρόεδρος πρόεδρος της COP31, Κρις Μπόουεν, αποκάλεσε την έκβαση «πολύ απογοητευτική» σημειώνοντας πωςοι διαφωνίες για τα καύσιμα και τη χρηματοδότηση μέτρων για το κλίμα ήταν τα ζητήματα που εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας.

«Πειρατεία από τους πετρελαιοπαραγωγούς»

Η σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP31 «υπονομεύεται από ορισμένα κράτη που παράγουν πετρέλαιο», ανακοίνωσε η εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωνοντας ότι το χάσμα δεν γεφυρώθηκε παρά τις έκτακτες συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία που κάλεσαν οι συμπρόεδροι της διάσκεψης, Τουρκία και Αυστραλία.

Οι αραβικές χώρες «συνέχισαν να συνομιλούν με καλή πίστη», τόνισε οεκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Αγιούμπ, τονίζοντας ότι τα 22 κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Βασική απαίτηση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών ήταν να συμπεριληφθεί στο τελικό προσχέδιο αναφορά για χρήση τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS και CCUS). Μάλιστα, Σαουδάραβας σύνεδρος δήλωσε ότι εξεπλάγη από την αντίσταση απέναντι στην τεχνολογία, η οποία, όπως είπε, προσέφερε μια πραγματική λύση.

«Αδύναμο και διχαστικό το κείμενο του προσχεδίου»

«Είχαμε διαπραγματεύσεις και ακούσαμε τους πάντες υπομονετικά», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Περιβάλλοντος, για να παραδεχτεί στη συνέχεια το αδιέξοδο. Η σύγχυση που επικράτησε, χωρίς να είναι σαφές εάν θα απομείνουν αντιπροσωπείες στην αίθουσα για να συνεχιστεί η συζήτηση για το προσχέδιο συμφωνίας είχε και απρόοπτα. Ο Μουράτ Κουρούμ «πιάστηκε» από ανοικτό μικρόφωνο να λέει στον επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, «κάτσε κάτω», καθώς ο Στιλ προσπαθούσε να τον βοηθήσει να επιβάλλει τάξη.

«Με όλο τον σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, δεν δείξατε σεβασμό σε μια ομάδα 54 χωρών», ήταν το ξέσπασμα του προέδρου των Διαπραγματευτών της Αφρικής και πάλι με ανοικτό μικρόφωνο.

«Αυτό το κείμενο δεν είναι ένα σχέδιο για το κλίμα, αλλά εξουσιοδότηση να συνεχιστεί η ρύπανση», κατήγγειλαν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων.

Στο προσχέδιο συμπεριλήφθηκε στόχος για αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 35% έως το 2035, από 23% σήμερα, στόχος που υποστηρίζεται ιδιαίτερα από την Τουρκία. Ωστόσο, δεν απαιτήθηκε δέσμευση για καθαρή ενέργεια και χρήση ανανεώσιμων πηγών.

Πάντως, το σχέδιο συμφωνίας που απορρίφθηκε αναγνώριζε ότι η θερμοκρασία του πλανήτη προβλέπεται να ξεπεράσει το συμφωνημένο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου (2,7 βαθμών Φαρενάιτ), που είχε συμφωνηθεί στη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα, πριν από μία δεκαετία.

«Η προεδρία αγνόησε τις απόψεις 150 χωρών και παρουσίασε ένα πολύ αδύναμο κείμενο, οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε η πρώην υπουργός Κλίματος της Γερμανίας και ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ταφτς, Τζένιφερ Μόργκαν.

Τι ακολουθεί

Οι επιλογές μετά το αδιέξοδο στην Αττάλεια περιορίζονται σε δύο, σύμφωνα με το BBC. Είτε το προσχέδιο θα τεθεί ξανά στο τραπέζι της ενδιάμεσης παγκόσμιας συνάντησης για το κλίμα, COP-bis που διοργανώνεται στη Βόννη, όπου εδρεύει ο οργανισμός του ΟΗΕ για το κλίμα, είτε οι όποιες αποφάσεις θα αναβληθούν για το 2027 και την επόμενη διάσκεψη COP που θα φιλοξενήσει η Αιθιοπία.

Πηγές: Reuters, BBC, AFP, ΕΡΤ