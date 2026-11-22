Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη ανακοίνωσε ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν πως η έκρηξη σημειώθηκε πάνω σε ρωσικό πλοίο, το οποίο ενδέχεται να δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα μέσα.

Το σκάφος είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Βεγγάζης για ανεφοδιασμό σε καύσιμα και προμήθειες, κατά το ταξίδι επιστροφής του στη Ρωσία, στο πλαίσιο συμφωνιών ναυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters, δέκα Ρώσοι και Λίβυοι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ η πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη τέθηκε υπό έλεγχο. Οι λιβυκές αρχές διαβεβαίωσαν ότι οι εγκαταστάσεις του λιμανιού και της ναυτικής βάσης είναι ασφαλείς και ότι οι δραστηριότητες επανήλθαν σε κανονικούς ρυθμούς.

Πληροφορίες για σοβαρές ζημιές σε ρωσική κορβέτα

Το Associated Press, επικαλούμενο Λίβυους στρατιωτικούς αξιωματούχους, μεταδίδει ότι στόχος της επίθεσης ήταν η ρωσική κορβέτα Merkury, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έξι θαλάσσια drones φέρονται να κατευθύνθηκαν εναντίον του πλοίου. Τέσσερα αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δύο κατάφεραν να πλήξουν τον στόχο, προκαλώντας πυρκαγιά.

Οι Λίβυοι αξιωματούχοι αποδίδουν την επίθεση σε πιθανή ουκρανική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από το Κίεβο. Ούτε η Μόσχα έχει προβεί σε άμεσο σχολιασμό, ενώ καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης καταδίκασε το περιστατικό ως παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή κοινής έρευνας με τις ρωσικές αρχές. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη μετατροπή των λιμανιών και των χωρικών υδάτων της χώρας σε πεδίο αντιπαράθεσης ξένων δυνάμεων.

Το χθεσινό πλήγμα στη Βαλτική και η επέμβαση της Φινλανδίας

Η έκρηξη στη Βεγγάζη σημειώθηκε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά την επίθεση που δέχθηκε το Σάββατο (21/11) το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II στην ανατολική Βαλτική Θάλασσα, κοντά στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με το Reuters, το πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν προς τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, επλήγη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, δυτικά του ρωσικού νησιού Γκόγκλαντ.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και κινητοποίηση των αρχών της Φινλανδίας, της Εσθονίας και της Ρωσίας. Τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια άλλου ρωσικού πλοίου, ενώ ένας ναυτικός τραυματίστηκε ελαφρά.

Οι φινλανδικές στρατιωτικές αρχές εκτίμησαν ότι πίσω από το πλήγμα βρισκόταν η Ουκρανία. Το πλοίο παρασύρθηκε στη συνέχεια προς τα φινλανδικά ύδατα, όπου παρέμεινε αγκυροβολημένο.

Την Κυριακή, οι φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ορατές φλόγες είχαν κατασβεστεί, ωστόσο συνεχιζόταν η επιχείρηση ψύξης των εμπορευματοκιβωτίων και σταθεροποίησης του πλοίου.

Νέα επίθεση σε εμπορικό πλοίο ανοικτά της Βεγγάζης

Στο μεταξύ, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει ότι σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό στα ανοικτά της Βεγγάζης, με στόχο εμπορικό πλοίο.

Επικαλούμενο τα λιβυκά τηλεοπτικά δίκτυα Al-Masar και Libya Al-Hadath, το πρακτορείο αναφέρει ότι τηλεκατευθυνόμενα σκάφη επιχείρησαν να πλήξουν εμπορικό πλοίο, ενώ λιβυκές ναυτικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για τη διάσωση των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με το Reuters, το συγκεκριμένο πλοίο έφερε σημαία Μάλτας και ορισμένα μέλη του πληρώματός του τραυματίστηκαν ελαφρά. Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι οι λιβυκές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Βεγγάζης.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος οργάνωσε τις επιθέσεις.

Η στρατηγική σημασία της Λιβύης για τη Ρωσία

Τα περιστατικά αποκτούν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία εξαιτίας της στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στην ανατολική Λιβύη, όπου η Μόσχα διατηρεί στενές σχέσεις με τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, το λιμάνι της Βεγγάζης χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό ρωσικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην Αφρική, ενώ η σημασία του για τη Μόσχα έχει ενισχυθεί μετά την απώλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από το πλήγμα στη ρωσική κορβέτα, θα πρόκειται για σημαντική επέκταση των ουκρανικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, πολύ μακριά από τα παραδοσιακά μέτωπα του πολέμου.

Προς το παρόν, ωστόσο, η εμπλοκή της Ουκρανίας παραμένει ανεπιβεβαίωτη.

Πηγές: Reuters / Associated Press / The Guardian / Anadolu