Οι αντιπροσωπείες του κεντρώου Yashar του Άιζενκοτ και του Likoud είχαν ραντεβού στη 13.00 ώρα Κυπρου σε ένα ξενοδοχείο στη Χερτσλιγιά, κοντά στο Τελ Αβίβ, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο 14.

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως την 6η Δεκεμβρίου, μια ημερομηνία που θα μπορούσε να παραταθεί κατά 14 ημέρες, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, όπου κανένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.

Με 48 έδρες στην Κνεσέτ, όπου η απόλυτη πλειοψηφία απαιτεί 61 έδρες, ο συνασπισμός του παραμένει, ωστόσο, διχασμένος ως προς τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Οι επιλογές ποικίλλουν, από μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα έως μια προσέγγιση με τα αραβικά κόμματα ή τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ.

Χθες, το Γιασάρ παρουσίασε τη διεξαγωγή των συνομιλιών ως «μια πραγματική δέσμευση υπέρ του σχηματισμού της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης», διευκρινίζοντας ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ είχε ζητήσει από τους εκπροσώπους του να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες.

Ωστόσο, το Λικούντ απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό «όλων των προσωπικών επιθέσεων και της υποκίνησης μίσους» που, σύμφωνα με το ίδιο, στρέφονται κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, καθώς και τη δέσμευση για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού που θα περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ ως εθνικού κράτους του εβραϊκού λαού», χωρίς τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων.

Αξιώνει επίσης μια συμφωνία επί διαφόρων σημαντικών πολιτικών προσανατολισμών, ιδίως την απόρριψη της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους, τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου σε εδάφηστη Συρία, στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας.

Άιζενκοτ: Εβραϊκή τρομοκρατία στη Δυτική Όχθη

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτήρισε τις επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Όχθη ως «εβραϊκή τρομοκρατία», λέγοντας ότι «οι εξτρεμιστικές ομάδες που βάζουν φωτιά σε οχήματα και σπίτια θέτουν σε κίνδυνο ζωές και κάνοντας σοβαρή ζημία στην εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική του Ισραήλ.

«Πολιτικές του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπερεθνικιστές υπουργοί στο υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, είχουν «φέρει την περιοχή στα πρόθυρα της αναρχίας», τόνισε.

Πηγές: Reuters, Jerusalem Post, ΕΡΤ