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Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη: Μάχη για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων - «Ξυπνήσαμε σαν να έγινε σεισμός» (βίντεο)

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τουλάχιστον έξι άτομα έχουν ανασυρθεί ζωντανά, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου που ανεγέρθηκε το 1987.

Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και ήταν καταγεγραμμένοι συνολικά 33 κάτοικοι.

Ο κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι αρκετά από τα άτομα που εκτιμάται πως βρίσκονταν στο τμήμα του κτιρίου που κατέρρευσε έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά.

Σε αρχική ενημέρωσή του, ο κ. Γκιουλ ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι είχαν διασωθεί και επτά ακόμη θεωρούνταν εγκλωβισμένοι. Με τέσσερις από αυτούς υπήρχε επικοινωνία, ενώ συνεχίζονταν οι προσπάθειες εντοπισμού των υπολοίπων.

Νεότερες πληροφορίες από τουρκικά μέσα έκαναν λόγο για έξι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμμια, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού τη στιγμή της κατάρρευσης.

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός», ανέφερε κάτοικος της συνοικίας, περιγράφοντας τον έντονο θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν υποχώρησαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου.

Από την κατάρρευση υψώθηκε μεγάλο νέφος σκόνης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες περιγραφές το κτίριο δεν κατέρρευσε ολοκληρωτικά, αλλά υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδά του και πήρε κλίση, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποκλείσουν την περιοχή λόγω του κινδύνου νέας κατάρρευσης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τεχνική, διοικητική και δικαστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την υποχώρηση των πρώτων ορόφων του κτιρίου.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η πολυκατοικία είχε ανεγερθεί το 1987, ενώ στο ισόγειό της λειτουργούσαν εμπορικά καταστήματα.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο παραμένει αποκλεισμένη, με τους διασώστες να επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τμήμα της κατασκευής εξακολουθεί να στέκεται πάνω από τα συντρίμμια, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας υποχώρησης.

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