Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Κωνσταντινούπολη: Μάχη για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων - «Ξυπνήσαμε σαν να έγινε σεισμός» (βίντεο)

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και ήταν καταγεγραμμένοι συνολικά 33 κάτοικοι.

Ο κυβερνήτης Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι αρκετά από τα άτομα που εκτιμάται πως βρίσκονταν στο τμήμα του κτιρίου που κατέρρευσε έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά.

Σε αρχική ενημέρωσή του, ο κ. Γκιουλ ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι είχαν διασωθεί και επτά ακόμη θεωρούνταν εγκλωβισμένοι. Με τέσσερις από αυτούς υπήρχε επικοινωνία, ενώ συνεχίζονταν οι προσπάθειες εντοπισμού των υπολοίπων.

Νεότερες πληροφορίες από τουρκικά μέσα έκαναν λόγο για έξι τραυματίες που έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμμια, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

📍Maltepe'de binanın çökme anı: #Maltepe #çöktü https://t.co/cBzhE3IqCR — Esad Eruyar (@EsadEruyar) October 8, 2026

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού τη στιγμή της κατάρρευσης.

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός», ανέφερε κάτοικος της συνοικίας, περιγράφοντας τον έντονο θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν υποχώρησαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου.

Από την κατάρρευση υψώθηκε μεγάλο νέφος σκόνης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες περιγραφές το κτίριο δεν κατέρρευσε ολοκληρωτικά, αλλά υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδά του και πήρε κλίση, με αποτέλεσμα οι αρχές να αποκλείσουν την περιοχή λόγω του κινδύνου νέας κατάρρευσης.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde sabaha karşı 7 katlı bir binada büyük bir çökme meydana geldi. Binanın alt katlarının ağırlığın etkisiyle yığıldığı faciada enkaz altında 7 kişinin olduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre enkazdan 5 kişi çıkarıldı, zamanla yarış sürüyor. #Maltepe #İstanbul #Bina #AFAD #İtfaiye — SuperHaber (@superhaber) October 8, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τεχνική, διοικητική και δικαστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την υποχώρηση των πρώτων ορόφων του κτιρίου.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η πολυκατοικία είχε ανεγερθεί το 1987, ενώ στο ισόγειό της λειτουργούσαν εμπορικά καταστήματα.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο παραμένει αποκλεισμένη, με τους διασώστες να επιχειρούν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τμήμα της κατασκευής εξακολουθεί να στέκεται πάνω από τα συντρίμμια, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας υποχώρησης.