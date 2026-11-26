Επτά άνθρωποι που φέρονται να ήταν μέλη καρτέλ ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε μάχη με στρατιωτικούς στα όρια των πολιτειών Μιτσοακάν και Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Άμυνας.
Μεξικό: Επτά νεκροί σε μάχη στρατού με φερόμενα μέλη καρτέλ
Επτά φερόμενα μέλη του καρτέλ Λος Ρέγες σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με στρατιωτικούς στα σύνορα των πολιτειών Μιτσοακάν και Χαλίσκο. Συνελήφθησαν άλλοι δέκα ύποπτοι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι νεκροί ανήκαν στο καρτέλ Λος Ρέγες, τοπική συμμορία που έχει συμμαχήσει με την εγκληματική οργάνωση Cárteles Unidos. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε την οργάνωση «τρομοκρατική» το 2025.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι στρατιωτικοί συνέλαβαν άλλους δέκα υπόπτους και κατέσχεσαν περίπου 30 πυροβόλα όπλα.
Το υπουργείο ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί δέχθηκαν επίθεση ενώ περιπολούσαν σε αγροτική περιοχή, σε τομέα όπου οι γεωργοί γίνονται συχνά στόχοι εκβιασμών από συμμορίες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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