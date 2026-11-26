Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι νεκροί ανήκαν στο καρτέλ Λος Ρέγες, τοπική συμμορία που έχει συμμαχήσει με την εγκληματική οργάνωση Cárteles Unidos. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε την οργάνωση «τρομοκρατική» το 2025.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι στρατιωτικοί συνέλαβαν άλλους δέκα υπόπτους και κατέσχεσαν περίπου 30 πυροβόλα όπλα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί δέχθηκαν επίθεση ενώ περιπολούσαν σε αγροτική περιοχή, σε τομέα όπου οι γεωργοί γίνονται συχνά στόχοι εκβιασμών από συμμορίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ