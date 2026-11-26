«Ο χθεσινός εχθρός Χαφτάρ στην Άγκυρα», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της τουρκικής ιστοσελίδας 10Haber, η οποία αναδεικνύει τη μεταβολή των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στην επίσκεψη αναφέρεται και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Şafak, η οποία, στο σημερινό της δημοσίευμα, προβάλλει ιδιαίτερα τη διάσταση της ενεργειακής συνεργασίας και των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τον Χαφτάρ υποδέχθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου. Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας και Ενέργειας της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, Γιασάρ Γκιουλέρ και Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, καθώς και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT), Ιμπραχίμ Καλίν.

Στη λιβυκή αντιπροσωπεία συμμετείχαν και οι τρεις γιοι του στρατάρχη, Σαντάμ, Χάλεντ και Μπελκασίμ Χαφτάρ, οι οποίοι κατέχουν σημαντικές θέσεις στις στρατιωτικές και διοικητικές δομές της ανατολικής Λιβύης.

Η τουρκική προεδρία δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης Ερντογάν – Χαφτάρ. Από την πλευρά του, το γραφείο του Λίβυου στρατάρχη ανακοίνωσε ότι εξετάστηκαν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Από τη στρατιωτική σύγκρουση στη συνεργασία

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι την περίοδο 2019-2020 η Τουρκία και ο Χαφτάρ βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης. Η στρατιωτική υποστήριξη της Άγκυρας προς την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας στην Τρίπολη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόκρουση της επίθεσης των δυνάμεων του Χαφτάρ για την κατάληψη της λιβυκής πρωτεύουσας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η Άγκυρα ανέπτυξε διαύλους επικοινωνίας με τη Βεγγάζη, επαναλειτούργησε το προξενείο της στην πόλη και ενίσχυσε τις επαφές της με μέλη της οικογένειας Χαφτάρ, χωρίς να εγκαταλείψει τις σχέσεις της με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την Κύπρο παρουσιάζει η διάσταση της προσέγγισης που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, που εδρεύει στα ανατολικά της χώρας, ενέκρινε το μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που υπέγραψαν το 2019 η Τουρκία και η τότε κυβέρνηση της Τρίπολης.

Πρόκειται για μια σημαντική μεταβολή της στάσης της ανατολικής Λιβύης, καθώς το συγκεκριμένο μνημόνιο είχε συναντήσει στο παρελθόν την έντονη αντίδραση του στρατοπέδου Χαφτάρ. Η συμφωνία εξακολουθεί να αμφισβητείται από την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι σχεδιασμοί της Άγκυρας και της Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με την 10Haber, η οποία επικαλείται ανάλυση του Al Jazeera, η Τουρκία επιδιώκει να διαμορφώσει τη δική της πρόταση για την πολιτική διευθέτηση στη Λιβύη, παράλληλα με τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον καταμερισμό της εξουσίας μεταξύ των αντίπαλων διοικήσεων.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται υπό συζήτηση, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα Mepa News, περιλαμβάνεται η ανάληψη της προεδρίας του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης από τον Σαντάμ Χαφτάρ και η παραμονή του Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά στη θέση του πρωθυπουργού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Οι επαφές στην Άγκυρα πραγματοποιούνται ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής Τουρκίας – Αφρικής. Θα πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ερντογάν στη χώρα έπειτα από 15 χρόνια.

Πηγές: 10Haber / Yeni Şafak / Mepa News / Euronews Türkçe / TRT Haber