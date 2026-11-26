Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν υπήρξε διαφοροποίηση στα ζητήματα που οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θέτουν ως κόκκινες γραμμές.

Ως θετικό στοιχείο της συνάντησης χαρακτήρισε τη διάθεση συνέχισης του διαλόγου, με στόχο την εξεύρεση λύσης η οποία δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ υποστήριξε ότι επί του ίδιου ζητήματος μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις, επισημαίνοντας ότι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας αφορά συγκεκριμένη πρόταση. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και άλλες εισηγήσεις, οι οποίες θα πρέπει επίσης να εξεταστούν.

Επηρεάζονται 2.700 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, από τις αλλαγές στο σύστημα διορισμών επηρεάζονται με διαφορετικούς τρόπους 2.700 εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι και αντικαταστάτες.

Όπως εξήγησε, περίπου 1.000 εκπαιδευτικοί επηρεάζονται σε σχέση με τη δυνατότητα μονιμοποίησής τους, καθώς η διεκδίκηση μόνιμης θέσης θα εξαρτάται από τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις και τη σειρά κατάταξής τους. Για τους υπόλοιπους, σημείωσε ότι η ενδεχόμενη ένταξή τους στο κλειστό μητρώο δεν συνεπάγεται διασφάλιση της εργοδότησής τους.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών, κυρίως στην προδημοτική εκπαίδευση, οι οποίοι συμμετείχαν στις εξετάσεις και εξασφάλισαν σύμβαση εργασίας για μία χρονιά, αλλά την επόμενη βρέθηκαν εκτός λόγω ανακατάταξης στους πίνακες διορισμών.

Η κ. Βασιλείου διευκρίνισε επίσης ότι προϋπόθεση για να καταστεί ένας εκπαιδευτικός αορίστου χρόνου είναι η συμπλήρωση 30 μηνών υπηρεσίας.

Ζητά προτεραιότητα για όσους ήδη εργάζονται

Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ τάχθηκε υπέρ της παραχώρησης προτεραιότητας στους εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν στα δημόσια σχολεία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται.

Όπως υποστήριξε, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις ενδέχεται εκπαιδευτικοί που σήμερα εργάζονται να βρεθούν εκτός σχολείων, όχι λόγω απουσίας αναγκών, αλλά επειδή θα δοθεί η δυνατότητα διορισμού σε νέους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η δημιουργία μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου ενδέχεται να οδηγήσει σε αδιέξοδο το σύστημα, περιορίζοντας τις δυνατότητες διορισμού και μονιμοποίησης.

Εξήγησε ότι η δημιουργία μόνιμων οργανικών θέσεων εξαρτάται από τις αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών και τις αποφάσεις του κράτους για παραχώρηση πρόσθετων θέσεων.

Η θέση της ΠΟΕΔ για τις εξετάσεις

Αναφερόμενη στις γραπτές εξετάσεις, η κ. Βασιλείου υποστήριξε ότι μία εξέταση δεν μπορεί από μόνη της να καθορίσει κατά πόσο ένας εκπαιδευτικός είναι ικανός να διδάξει, επισημαίνοντας ότι υπάρχει και η παράμετρος της προϋπηρεσίας.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι η ΠΟΕΔ είχε διαφοροποιήσει τη θέση της το 2015 ως προς το σύστημα διορισμών, ενώ διερωτήθηκε κατά πόσο θα έπρεπε να εξεταστούν διαφοροποιήσεις στο σύστημα, έπειτα από 12 χρόνια κατά τα οποία οι μισοί εκπαιδευτικοί διορίζονται μέσω εξετάσεων.

Η ίδια ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, ενώ σημείωσε ότι φέτος δημιουργήθηκαν προσωρινοί κατάλογοι διοριστέων για τη συμπερίληψη και των αποφοίτων του 2026, κάποιοι από τους οποίους εργάζονται ήδη στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία.

Πιθανή νέα συνάντηση με την υπουργό Παιδείας

Η κ. Βασιλείου χαρακτήρισε το ζήτημα καθαρά τεχνοκρατικό, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε επιλυθεί χωρίς να λάβει τέτοιες διαστάσεις στη δημόσια συζήτηση.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι η ΠΟΕΔ θα συζητήσει τα δεδομένα τόσο εσωτερικά όσο και με τους νομικούς της συμβούλους, ενώ δεν απέκλεισε νέα συνάντηση με την υπουργό Παιδείας τις επόμενες ημέρες. Όπως γνωστοποίησε, διάθεση για νέα συνάντηση εξέφρασε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με στόχο την εξεύρεση λύσης ώστε να μη θυματοποιηθούν εκπαιδευτικοί.

Ακούστε την παρέμβαση της Μύριας Βασιλείου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 26-11-2026