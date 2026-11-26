Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση προτείνει ανώτατους δασμολογικούς συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 20% και 40%, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι προτίθεται να σεβαστεί τα χαμηλότερα όρια που προβλέπονται στις εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με άλλες χώρες.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ολοκλήρωση οκτάμηνης έρευνας του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) για τις εμπορικές και βιομηχανικές πρακτικές άλλων οικονομιών. Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι οι κρατικές επιδοτήσεις και άλλες παρεμβάσεις επιτρέπουν σε ξένες επιχειρήσεις να διοχετεύουν στις διεθνείς αγορές προϊόντα σε χαμηλές τιμές, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής βιομηχανίας.

Ποιες χώρες επηρεάζονται

Στην περίπτωση της Κίνας, ο προτεινόμενος δασμός ανέρχεται στο 20%, με δυνατότητα αύξησής του στο 40% εάν καταρρεύσει η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Για το Βιετνάμ προβλέπεται συντελεστής 20% εφόσον επιτευχθεί εμπορική συμφωνία, διαφορετικά θα μπορούσε να ανέλθει στο 35%. Αντίστοιχα, για την Ινδία ο συντελεστής θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 17% ή στο 25%, ανάλογα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν και την Ελβετία προβλέπεται συντελεστής 15%, ενώ στο 18% αναμένεται να διαμορφωθούν οι δασμοί για το Μπανγκλαντές, την Καμπότζη, την Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Για τη Σιγκαπούρη προβλέπεται συντελεστής 10%.

Το Μεξικό και η Νορβηγία, που επίσης περιλαμβάνονταν στην αμερικανική έρευνα, εξαιρούνται επί του παρόντος από τη νέα δέσμη μέτρων.

Στο επίκεντρο η Κίνα

Η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί την Κίνα βασική πηγή του προβλήματος, επικαλούμενη την αυξημένη παραγωγή και τις εξαγωγές χάλυβα, αλουμινίου, ηλεκτρικών οχημάτων, οικιακών συσκευών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Για ορισμένα κινεζικά προϊόντα, η συνολική δασμολογική επιβάρυνση θα μπορούσε να φθάσει στο 45%, καθώς στους προτεινόμενους δασμούς του 20% θα προστεθούν εκείνοι του 25% που είχαν επιβληθεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει επίσης ότι κινεζικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν επενδύσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Βιετνάμ, η Ινδονησία και η Καμπότζη, προκειμένου να παρακάμψουν τους αμερικανικούς δασμούς.

Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις της Κίνας αντανακλούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικονομίας της.

Η νέα νομική βάση των δασμών

Με τη νέα δέσμη μέτρων, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ανασυστήσει το δασμολογικό καθεστώς που ανατράπηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είχε την εξουσία να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς βάσει της νομοθεσίας περί καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αυτή τη φορά, η Ουάσινγκτον επικαλείται το άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει τη λήψη μέτρων κατά ξένων εμπορικών πρακτικών που θεωρούνται επιζήμιες για την αμερικανική οικονομία.

Η απόφαση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις απώλειες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με το αυξημένο κόστος ζωής και τις επιπτώσεις των δασμών στην αμερικανική οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Πότε θα τεθούν σε ισχύ

Οι νέοι δασμοί δεν τίθενται άμεσα σε εφαρμογή. Η διαδικασία υποβολής γραπτών παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιανουαρίου 2027, ενώ οι δημόσιες ακροάσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Ιανουαρίου.

Μέχρι τότε, οι προτεινόμενοι συντελεστές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, ανάλογα και με την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που επηρεάζονται.

Πηγές: Reuters / Al Jazeera