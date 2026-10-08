Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία.
Ουκρανικό πλήγμα στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας - Χτύπησαν 2.500 χλμ. μακριά από τα σύνορα
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε με drones το διυλιστήριο του Ομσκ, στη Σιβηρία, το οποίο προμηθεύει με καύσιμα τις ρωσικές δυνάμεις – Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση στις εγκαταστάσεις από τον Ιούλιο, ενώ η έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη
Το διυλιστήριο που βρίσκεται στο Ομσκ και το διαχειρίζεται η εταιρεία Gazpromneft, είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούλιο.
Το Γενικό Επιτελείο Του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το εν λόγω διυλιστήριο προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.
🇷🇺💥🇺🇦Ukrainian drones strike Russia’s Omsk refinery Ukrainian Defense Forces’ FP-1 strike drones reportedly penetrated Russian air defenses and struck the Omsk Oil Refinery after flying more than 2,500 km. The refinery, one of Russia’s largest, has an annual crude oil processing capacity of around 22 million tonnes.— The Caspian Post (@thecaspianpost) October 8, 2026
Το καλοκαίρι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία το μετά την επίθεση που δέχθηκε.
Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ Βιτάλι Κότσενκο δήλωσε ότι μια βιομηχανική χώνη επλήγη από drone χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Η Ουκρανία, η οποία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία, διεξάγει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου.
Πηγή: ΑΠΕ
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