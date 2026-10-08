Χάος στη Νότια Αφρική: Πυρπολούν αυτοκίνητα, πυροβολισμοί και λεηλασίες σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις (βίντεο)

Στο Ντέρμπαν, οι διαδηλωτές απαιτούσαν από κέντρο υποδοχής προσφύγων να σταματήσει την επεξεργασία των αιτημάτων χορήγησης ασύλου. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο News24, ταραξίες ανέτρεψαν και πυρπόλησαν περίπου δέκα αυτοκίνητα, ενώ λεηλάτησαν καταστήματα αλλοδαπών.

Chaos and violence has broken out in Durban, with rioters setting buildings and cars alight after foreign nationals shot and killed at least one South African. There are reportedly 7 vehicles and 8 buildings on fire, with multiple shops being looted. SAPS is apparently outnumbered. Just another day in South Africa. — Pookie's Polls & Opinions (@pookiepolls) October 8, 2026

Στο Σοβέτο, κάτοικοι συγκρούστηκαν με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενώ αναφέρθηκαν πυροβολισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Newzroom Afrika.

Τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται αντιμεταναστευτικές πορείες και διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις της Νότιας Αφρικής. Σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσονται επεισοδιακά, με επιθέσεις κατά αλλοδαπών, βανδαλισμούς και λεηλασίες. Χιλιάδες μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες έχουν εγκαταλείψει τη Νότια Αφρική.

South Africa is on fire and the only police officer on scene is white man while the blacks resort to the primitive instincts of destruction. https://t.co/pp5vgAJGvp — Emmanuel Kimutai Motelin (@EmmanuelMotelin) October 8, 2026

Τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του απαρτχάιντ, η Νότια Αφρική παραμένει μια χώρα με βαθιές ανισότητες, με την ανεργία να πλήττει το ένα τρίτο του πληθυσμού. Παραμένει ωστόσο η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής, συνεχίζοντας να προσελκύει μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ