Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο που επιχειρούσε να περάσει από «παράνομη διαδρομή» μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Ιράν: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν το NV Sunshine, το οποίο επιχειρούσε να περάσει από «παράνομη διαδρομή» νότια των Στενών.
Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις «έχουν αναλάβει τον έλεγχο της διαχείρισης των Στενών».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στο πλαίσιο της εκτέλεσης αυτής της αποστολής, πριν από λίγες ώρες, επλήγη ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG), με την ονομασία NV Sunshine, ιδιοκτησίας της NatWit, το οποίο επιχειρούσε να διέλθει μέσω της παράνομης διαδρομής νότια των Στενών του Ορμούζ».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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