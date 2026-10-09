Ιράν: Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Φρουροί ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις «έχουν αναλάβει τον έλεγχο της διαχείρισης των Στενών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στο πλαίσιο της εκτέλεσης αυτής της αποστολής, πριν από λίγες ώρες, επλήγη ένα γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG), με την ονομασία NV Sunshine, ιδιοκτησίας της NatWit, το οποίο επιχειρούσε να διέλθει μέσω της παράνομης διαδρομής νότια των Στενών του Ορμούζ».

Πηγή: ΚΥΠΕ