Ο Μασκ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα υλοποιηθεί η υπόσχεσή του. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, κάθε παιδί θα λάβει μία μετοχή από την εταιρεία και μία από τον ίδιο προσωπικά.

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Τι προβλέπει η ανακοίνωση της SpaceX

Νωρίτερα, η SpaceX είχε ανακοινώσει ότι θα διαθέσει μία νεοεκδοθείσα μετοχή της κατηγορίας Α σε κάθε ενεργό λογαριασμό του προγράμματοςTrump Accounts, ενώ ο Μασκ θα προσφέρει αντίστοιχο αριθμό μετοχών.

Το πρόγραμμα Trump Accounts έχει σχεδιαστεί για να δώσει μερίδιο στην αγορά μετοχών σε παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 έως το 2028. Η SpaceX δεν διευκρίνισε αν η δωρεά που περιέγραψε ο Μασκ θα συνδεθεί αποκλειστικά με τους συγκεκριμένους λογαριασμούς ή αν θα υπάρχουν περιορισμοί στη διάθεση των μετοχών.

Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι ζουν περίπου 72 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών. Με βάση την τιμή των 127,44 δολαρίων ανά μετοχή, η συνολική αξία της υπόσχεσης υπολογίζεται σε περίπου 18,35 δισ. δολάρια.

Η προηγούμενη υπόσχεση και η αντιπαράθεση με την Anthropic

Τον προηγούμενο μήνα, ο Μασκ είχε γράψει στο Χ ότι την επόμενη χρονιά θα δώσει μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ. «Η απευθείας διάθεση μετοχών, που αποτελούν συμμετοχή στην οικονομία του μέλλοντος, είναι ο σωστός δρόμος», είχε αναφέρει.

Η εξαγγελία έρχεται ενώ η SpaceX και η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχουν παρουσιάσει διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διάθεση μέρους των κερδών από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέσει το 5% των μετοχών της σε νέο ταμείο για το «κοινό καλό».