Ο Αριέλ Αντόνιο Βελάσκεθ-Μοράλες συνελήφθη την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στην ανατολική Βοστόνη, μόλις λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας του από την Κρατική Λοταρία της Μασαχουσέτης, στην οποία εμφανιζόταν χαμογελαστός, κρατώντας τη συμβολική επιταγή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο άνδρας είχε αγοράσει ένα ξυστό αξίας δέκα δολαρίων από κατάστημα της περιοχής, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά την τύχη του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Κατάφερε να σχηματίσει 11 λέξεις, εξασφαλίζοντας το χρηματικό έπαθλο.

Εκκρεμούσε απόφαση απέλασης από το 2014

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ICE, ο Βελάσκεθ-Μοράλες εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια στις 15 Μαΐου 2013. Στις 24 Απριλίου 2014 εκδόθηκε σε βάρος του απόφαση απέλασης από δικαστή αρμόδιο για μεταναστευτικές υποθέσεις, ωστόσο ο ίδιος παρέμεινε στη χώρα.

Σύμφωνα με το Fox News, το οποίο επικαλείται πηγές της υπηρεσίας, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει κατά τη σύλληψή του, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους πράκτορες.

Η ICE δημοσιοποίησε τη σύλληψή του χρησιμοποιώντας την ίδια φωτογραφία που είχε αναρτήσει η κρατική λοταρία, συνοδεύοντάς τη με ειρωνικά σχόλια. «Φαίνεται πως η τύχη του τελείωσε», δήλωσε ο βοηθός διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της υπηρεσίας, Μάικα Μποκ.

Άγνωστη η τύχη των χρημάτων

Ο Βελάσκεθ-Μοράλες είχε επιλέξει την εφάπαξ καταβολή του επάθλου, ύψους 650.000 δολαρίων προ φόρων, αντί της σταδιακής καταβολής του συνολικού ποσού του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Σύμφωνα με το NBC Boston, σχεδίαζε να αποταμιεύσει και να επενδύσει τα χρήματα.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρήσει το χρηματικό έπαθλο μετά τη σύλληψή του.

Η Κρατική Λοταρία της Μασαχουσέτης διευκρίνισε, σε δήλωσή της στην εφημερίδα El País, ότι δικαίωμα αγοράς λαχείων και διεκδίκησης κερδών έχουν όσοι πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις και βρίσκονται εντός της πολιτείας, χωρίς να απαιτείται αμερικανική υπηκοότητα ή καθεστώς νόμιμης διαμονής.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές, ο άνδρας θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών απέλασής του.