Ευρωπαϊκές πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις των ηγετών υπογραμμίζουν ότι οι θέσεις των κρατών μελών πρέπει να μετακινηθούν, ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές και να επιτευχθεί έως τον Δεκέμβριο συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Οι πηγές περιέγραψαν τη διαδικασία των διμερών επαφών που πραγματοποιεί ο Αντόνιο Κόστα με τους ηγέτες σε ομάδες.

Μετά τις τοποθετήσεις στην ολομέλεια, οι συζητήσεις βρίσκονται πλέον στο στάδιο της αναζήτησης τρόπων γεφύρωσης των διαφορών. Ο κ. Κόστα έχει αναλάβει να «συμφιλιώσει τα ασυμβίβαστα», πραγματοποιώντας επαφές σε μικρότερα σχήματα, όπου οι συζητήσεις είναι πιο διαδραστικές. Στόχος είναι να διαπιστωθεί το περιθώριο ευελιξίας των ηγετών και πόσο μακριά μπορούν να κινηθούν στις διαπραγματεύσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχει κατατεθεί αναθεωρημένο κείμενο ή νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο («nego-box»).

Μετά τη συνάντηση των Φίλων της Συνοχής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σε ανάρτησή του: «Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις μεγαλεπήβολες φιλοδοξίες της στον κάδο της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σημείωσε από την πλευρά του: «Το μήνυμά μου για σήμερα: μια φθηνή Ευρώπη θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πολύ ακριβό λάθος. Η ασφάλεια έχει το τίμημά της, είναι τόσο απλό».

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα «ισορροπημένο καλάθι» που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ευαισθησίες. «Ακόμη και οι Ιρλανδοί γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα ισορροπημένο καλάθι», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι διαβουλεύσεις του κ. Κόστα πραγματοποιούνται σε διαδοχικούς κύκλους συναντήσεων, με στόχο να αποτυπώνεται η ποικιλομορφία των θέσεων στην ΕΕ.

Από την πλευρά του κ. Κόστα τονίζεται ότι απαιτείται ομοφωνία και ότι κάθε ηγέτης πρέπει να συμφωνήσει. Εφόσον υπάρχει δέσμευση για συμφωνία τον Δεκέμβριο, όλοι έχουν την ευθύνη να κάνουν βήματα προς τον συμβιβασμό.

Η Ένωση καλείται, όπως επισημαίνεται, να χρηματοδοτήσει με φιλόδοξο και βιώσιμο τρόπο τις νέες στρατηγικές προτεραιότητές της, διατηρώντας παράλληλα τις παραδοσιακές πολιτικές που εδράζονται στις Συνθήκες. Στο τραπέζι παραμένει και η συζήτηση για τους ίδιους πόρους.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου επαφών θα γίνει απολογισμός της προόδου και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Έτσι θα φανεί αν υπάρχει βάση για ουσιαστική πρόοδο ή αν οι συζητήσεις οπισθοχωρούν, ενώ ο κ. Κόστα θα κρίνει τα επόμενα βήματα.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συζητήσεων, εξήγησε η ευρωπαϊκή πηγή. Η ανάγκη να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους τόσο το ΠΔΠ όσο και οι συζητήσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας καθιστά φυσιολογική την εξέτασή τους από κοινού. Οι ηγέτες, ωστόσο, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη στους συγκεκριμένους μηχανισμούς και συζητούν τις γενικές αρχές.

Για το κλίμα στην αίθουσα αναφέρθηκε ότι πλέον υπάρχει σαφής εικόνα για τη θέση κάθε πλευράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ