Όπως μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο WPXI, η οργάνωση Humane Animal Rescue of Pittsburgh πραγματοποίησε την Τετάρτη την καθιερωμένη μηνιαία διανομή ζωοτροφών σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας αυτή τη φορά και 200 γιορτινά γεύματα στους ιδιοκτήτες των ζώων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, Νταν Κόντι, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο η υποστήριξη των ζώων, αλλά και των ανθρώπων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους.

Μέσα στο 2026, το πρόγραμμα Ellie’s Pet Pantry έχει ήδη διανείμει περισσότερους από 45 τόνους ζωοτροφών, στηρίζοντας οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες των κατοικιδίων τους.