Ινδία: Πέντε άξονες της τεχνολογικής της αντεπίθεσης - Από ηλεκτρονικά μέχρι τεχνητή νοημοσύνη

Η χώρα, ωστόσο, έχει ακόμη δρόμο να διανύσει για να φτάσει την παραγωγή ανταγωνιστών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Νότια Κορέα. Πέντε βασικοί τομείς αποτυπώνουν την προσπάθεια και τις προκλήσεις της.

1. Ημιαγωγοί: προτεραιότητα για την κυβέρνηση

Από το 2017 έως το 2025, η Ινδία εισήγαγε μικροτσίπ αξίας περίπου 150 δισ. δολαρίων. Για να περιορίσει την εξάρτησή της, η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει περισσότερα από 20 δισ. δολάρια για τη στήριξη του κλάδου.

Πέντε μονάδες συναρμολόγησης, δοκιμών και συσκευασίας λειτουργούν ήδη εμπορικά, με τη συμμετοχή της αμερικανικής Micron, των ινδικών Kaynes, CDIL και Suchi Semicon, καθώς και της CG Semi, κοινοπραξίας ινδικών, ιαπωνικών και ταϊλανδικών εταιρειών. Οι συγκεκριμένες μονάδες, πάντως, δεν απαιτούν την ίδια τεχνογνωσία με την κατασκευή των βασικών τσιπ και την έρευνα.

Έχουν εγκριθεί ακόμη επτά έργα, μεταξύ των οποίων και εργοστάσιο της Tata Electronics στο Γκουτζαράτ, σε συνεργασία με την ταϊβανέζικη PSMC. Η αγορά ημιαγωγών της Ινδίας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 50 δισ. δολάρια το 2026, ενώ, σύμφωνα με κυβερνητικές προβλέψεις, μπορεί να αγγίξει τα 110 δισ. έως το 2030 και να ξεπεράσει τα 200 δισ. έως το 2035.

2. Ηλεκτρονικά: επέκταση της παραγωγής

Η παραγωγή ηλεκτρονικών στην Ινδία αυξήθηκε από περίπου 31 δισ. δολάρια το 2014-2015 σε 133 δισ. δολάρια το 2024-2025, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Στόχος του Νέου Δελχί είναι να αναδειχθεί η χώρα σε κέντρο παραγωγής τεχνολογικών προϊόντων.

Εταιρείες όπως η Apple και η Samsung έχουν διευρύνει την παραγωγή τους στην Ινδία, καθώς οι κατασκευαστές επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους πέρα από την Κίνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση προσφέρει κίνητρα σε κατασκευαστές εξαρτημάτων, με στόχο να ενισχύσει την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα.

3. Κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη

Παρά τον μεγάλο όγκο ψηφιακών δεδομένων που παράγει, η Ινδία διαθέτει περίπου το 3% της παγκόσμιας δυναμικότητας κέντρων δεδομένων, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η χώρα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για επενδύσεις στον κλάδο.

Έργα αξίας σχεδόν 70 δισ. δολαρίων βρίσκονται υπό κατασκευή, ενώ έχουν ανακοινωθεί επιπλέον επενδύσεις περίπου 90 δισ. δολαρίων. Μεταξύ των επενδυτών περιλαμβάνονται οι ινδικοί όμιλοι Reliance και Adani, καθώς και οι αμερικανικές Amazon, Microsoft και Meta. Στη Βισακαπατνάμ, η Google κατασκευάζει κόμβο τεχνητής νοημοσύνης αξίας 15 δισ. δολαρίων.

4. Ανθρώπινο δυναμικό και θέσεις εργασίας

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, υποστηρίζει ότι διαθέτει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού στον σχεδιασμό τσιπ. Ο υπουργός Τεχνολογίας Ασουίνι Βαϊσνάου έχει αναφέρει ότι περίπου 70.000 μηχανικοί σχεδιασμού έχουν εκπαιδευτεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ σχετικά προγράμματα έχουν επεκταθεί σε εκατοντάδες σχολές μηχανικών.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ανησυχίες για απώλειες θέσεων εργασίας. Η ινδική κυβέρνηση, ωστόσο, εκτιμά ότι οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα σχεδόν διπλασιαστούν, φτάνοντας τα 1,25 εκατομμύρια έως το 2027.

5. Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσο η Ινδία μπορεί να μετατρέψει τα φιλόδοξα σχέδιά της σε ένα ανταγωνιστικό τεχνολογικό οικοσύστημα. Ο Αρβιντ Γκούπτα, επικεφαλής του think tank Digital India Foundation, επισημαίνει ότι η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει τρεις βασικές προκλήσεις: την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίου ταλέντου και την εξασφάλιση των υλικών και τεχνολογικών πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Πηγή: ΕΡΤ