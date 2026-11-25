Μια συγκινητική ιστορία αγάπης και έμπρακτης υποστήριξης κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πρωταγωνιστές έναν καλλιτέχνη που δημιουργεί έργα από μέταλλο και τη σύζυγό του.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο Upworthy, ο άνδρας ονειρευόταν να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μεταλλοτεχνία. Η σύζυγός του, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, αποφάσισε να αναλάβει κρυφά την προβολή των δημιουργιών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram, στον οποίο άρχισε να δημοσιεύει τα έργα του, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει ένα μεγάλο διαδικτυακό κοινό.

Όταν έκρινε ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή, αποκάλυψε στον σύζυγό της τι είχε καταφέρει και κατέγραψε σε βίντεο την αντίδρασή του.

Η ιστορία, η οποία δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου και αναπαράγεται σήμερα από ιστοσελίδες θετικής ειδησεογραφίας, αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ένας λογαριασμός στο Instagram μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για έναν δημιουργό να παρουσιάσει τη δουλειά του σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό.