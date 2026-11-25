Η Ελβετία είναι μία από τις λίγες δυτικές χώρες με αντιπροσωπεία στη Βόρεια Κορέα. Είχε ανοίξει ξανά το διπλωματικό της γραφείο τον Οκτώβριο, αφού αυτό είχε κλείσει το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Η Βέρνη εξέφρασε τη «λύπη» της για την απόφαση της Πιονγκγιάνγκ, διευκρινίζοντας ότι αυτή δεν θα «θέσει υπό αμφισβήτηση τις διπλωματικές σχέσεις» των δύο χωρών.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ινιάτσιο Κασίς είχε πραγματοποιήσει σπάνια επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ, όπου μίλησε για την αναβίωση του διαλόγου μεταξύ των δύο πρωτευουσών.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η Βέρνη επέβαλε κυρώσεις στη Διεθνή Παιδική Κατασκήνωση Σονγκντοουόν (Songdowon International Children's Camp), κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Γουονσάν, στην ανατολική πλευρά της χώρας. Αντίστοιχες κυρώσεις επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο.

Η Ελβετία ανέφερε ότι η κατασκήνωση, την οποία επισκέπτονται κυρίως παιδιά από τη Ρωσία, συμμετέχει στη «μεταφορά Ουκρανόπουλων από εδάφη της Ουκρανίας που τελούν υπό προσωρινή κατοχή» προς τη Βόρεια Κορέα και συμβάλλει σε «προσπάθειες που αποσκοπούν στην ιδεολογική διαμόρφωση και στη ρωσοποίηση παιδιών από την Ουκρανία».

Σε αντίδραση, η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και ισχυρό στέλεχος της χώρας, απείλησε την Τρίτη ότι θα κλείσει την ελβετική αντιπροσωπεία.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας κήρυξε ανεπιθύμητο πρόσωπο τον επικεφαλής του ελβετικού διπλωματικού γραφείου στη ΛΔΚ και τον κάλεσε να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε 48 ώρες», μετέδωσε σήμερα το KCNA. Ο Ελβετός διπλωμάτης Σιλβέν Αστιέ, επικεφαλής του γραφείου στην Πιονγκγιάνγκ, κλήθηκε στο υπουργείο και του επιδόθηκε «υπόμνημα που ζητούσε να κλείσει το γραφείο», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το KCNA ανέφερε ότι η απέλαση του διπλωμάτη αποτελεί απάντηση στις κυρώσεις κατά της κατασκήνωσης Σονγκντοουόν, τις οποίες χαρακτήρισε «εχθρική» ενέργεια. Τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα στο εξωτερικό έχουν παγώσει, ενώ οι επικεφαλής του δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελβετία, όπου αξιωματούχοι του βορειοκορεατικού καθεστώτος επιθυμούν να φοιτούν τα παιδιά τους.

«Το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο στην Ελβετία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κοχ Γου-χουάν, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Dongguk της Σεούλ. «Είναι ένα μήνυμα και για τις άλλες χώρες: δεν θα υπάρξει βελτίωση των σχέσεων εάν συνταχθούν με τις κυρώσεις».

Σύμφωνα με τη Βέρνη, το ελβετικό γραφείο στην Πιονγκγιάνγκ λειτουργεί από τις 19 Οκτωβρίου και υπάγεται στην ελβετική πρεσβεία στο Πεκίνο. Η ουδέτερη Ελβετία είχε για μεγάλο διάστημα ρόλο διπλωματικού διαμεσολαβητή μεταξύ της Βόρειας Κορέας και των δυτικών χωρών, μέσω ενός πρώτου γραφείου στη χώρα, το οποίο έκλεισε το 2020 λόγω της πανδημίας Covid-19. Η Πιονγκγιάνγκ διατηρεί πρεσβεία στη Βέρνη.

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα ότι οι διπλωματικές σχέσεις «συνεχίζονται μέσω της πρεσβείας της Ελβετίας στο Πεκίνο, που έχει διαπιστευτεί στη Βόρεια Κορέα, και της βορειοκορεατικής πρεσβείας στη Βέρνη». «Η Ελβετία θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στον διάλογο μέσω αυτών των διπλωματικών διαύλων», πρόσθεσε η Βέρνη.

Η Βόρεια Κορέα, απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα λόγω του πυρηνικού της προγράμματος, έχει τη στήριξη της Κίνας και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κυριότερους συμμάχους της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η Μόσχα διεξάγει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Εκτός από την Ελβετία, λίγες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν διπλωματικές αποστολές στη Βόρεια Κορέα, μεταξύ αυτών η Σουηδία, η Πολωνία και η Τσεχία.

Πηγή: ΚΥΠΕ