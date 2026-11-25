Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ ανέλυσαν δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε διάστημα 40 ετών και αφορούσαν περίπου 400 δελφίνια στον κόλπο Shark Bay της δυτικής Αυστραλίας.

Όπως διαπίστωσαν, τα δελφίνια που συναναστρέφονται σταθερά άλλα μέλη της κοινότητάς τους και διατηρούν ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια θηλαστικά αναπτύσσουν διαφορετικές κοινωνικές συμπεριφορές ανάλογα με την προσωπικότητα και την ηλικία τους. Ορισμένα προτιμούν τη συντροφιά λίγων και σταθερών φίλων, ενώ άλλα συμμετέχουν σε μεγαλύτερες ομάδες.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι οι κοινωνικοί κύκλοι των δελφινιών διευρύνονται κατά τη νεαρή και πρώιμη ενήλικη ζωή τους, ενώ περιορίζονται καθώς μεγαλώνουν.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στην κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων και των δελφινιών, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύουν ότι οι φιλίες αποτελούν από μόνες τους την αιτία της μακροζωίας.