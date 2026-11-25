Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το CNN, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Ουαράκ, στην επαρχία Γκίζα, στον ευρύτερο περιφερειακό οδικό άξονα της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Το βυτιοφόρο ανατράπηκε και στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

Terrifying scenes emerge from Cairo’s Ring Road, Egypt, after a truck carrying petroleum products overturned while turning, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles. The death toll has now risen to more than 30, according to the Health Ministry. — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026

🇪🇬🚨 DEADLY FUEL TANKER FIRE KILLS AT LEAST 21 ON CAIRO’S RING ROAD At least 21 people have been killed and 15 others injured after a fuel tanker carrying petroleum products overturned and caught fire on Cairo’s Ring Road, above Tunnel 10 in the Al-Warraq district of Giza, Egypt. The fire spread to several nearby vehicles, triggering a massive blaze. Emergency services rushed to the scene, with 39 ambulances deployed to assist victims and transport the injured to nearby hospitals, according to Egypt’s Health Ministry. The casualty figures are preliminary. — Apex Vanguard (@Apex_Intel24) November 25, 2026

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου επιβεβαίωσε τον βαρύ απολογισμό, αναφέροντας παράλληλα ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν 39 ασθενοφόρα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

At least 30 people killed and more than a dozen injured in fuel tanker fire near Cairo, Egypt, the country's health ministry says. https://t.co/79zSs7fkcP — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 25, 2026

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανατράπηκε το βυτιοφόρο, καθώς και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην Αίγυπτο, καθώς ο μεγάλος αριθμός θυμάτων καθιστά το περιστατικό ένα από τα πλέον πολύνεκρα δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.