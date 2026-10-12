Axios: Εκνευρισμένος με τον Ζελέσνκι ο Τραμπ - Μόνος του προσπαθεί να επιβάλει μερική εκεχειρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Axios, η επίσκεψη των δύο απεσταλμένων παραμένει σε εκκρεμότητα, τουλάχιστον μέχρι να διαπιστωθεί κατά πόσο η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να καταλήξουν σε κοινή πρόταση, η οποία θα μπορούσε να τεθεί ενώπιον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς τις εμπλεκόμενες πλευρές, επιδιώκοντας τον τερματισμό των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Εκεχειρία στα λόγια, επιθέσεις στην πράξη

Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε μια λεγόμενη «ενεργειακή κατάπαυση του πυρός», η οποία προβλέπει τον αμοιβαίο τερματισμό των επιθέσεων σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζεται από τις δύο εμπόλεμες πλευρές είναι διαφορετική. Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει την αποδοχή οποιασδήποτε συμφωνίας, ενώ το Κίεβο θεωρεί ότι μια εκεχειρία που θα περιορίζεται αποκλειστικά στα διυλιστήρια δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει το Axios, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η αμερικανική πρόταση προβλέπει αρχικά τη διακοπή των εκατέρωθεν πληγμάτων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, θα μπορούσε να ακολουθήσει δεύτερο στάδιο διαπραγματεύσεων για την προστασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ενεργειακών δικτύων. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τραμπ.

Γιατί το Κίεβο θεωρεί άνιση την αμερικανική πρόταση

Η ουκρανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στο σχέδιο της Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία που θα αφορά αποκλειστικά τα διυλιστήρια ευνοεί περισσότερο τη Ρωσία.

Ουκρανός αξιωματούχος εξήγησε στο Axios ότι η Ουκρανία διαθέτει μόλις ένα διυλιστήριο πετρελαίου, το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα και δεν λειτουργεί πλήρως. Αντίθετα, η Ρωσία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο διυλιστηρίων, που αποτελεί συχνό στόχο των ουκρανικών επιθέσεων. Το Κίεβο επισημαίνει ότι η χώρα εξαρτάται από εισαγωγές ντίζελ και φυσικού αερίου, ενώ η μεγαλύτερη απειλή για τον πληθυσμό και την οικονομία της προέρχεται από τις ρωσικές επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Για τον λόγο αυτό, η ουκρανική κυβέρνηση επιδιώκει μια ευρύτερη συμφωνία που θα απαγορεύει και τα πλήγματα εναντίον σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και άλλων κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

«Ο Τραμπ είναι πραγματικά θυμωμένος»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες που μεταδίδει το Axios για τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ θεωρεί ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάζοντας άμεσα τους Αμερικανούς καταναλωτές. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, τα συγκεκριμένα πλήγματα προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά στις σχέσεις του Ζελένσκι με την αμερικανική κυβέρνηση απ' όση επιφέρουν στη Ρωσία.

«Ο Τραμπ είναι πραγματικά θυμωμένος. Θεωρεί ότι ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως δεδομένο», δήλωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Προειδοποιήσεις για πληροφορίες και πωλήσεις όπλων

Στο προσκήνιο έρχονται παράλληλα πληροφορίες για πιθανές επιπτώσεις στην αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαϊάμι την Παρασκευή, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ φέρονται να προειδοποίησαν την ουκρανική αντιπροσωπεία ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αναστείλει την ανταλλαγή αμερικανικών πληροφοριών με το Κίεβο, εάν συνεχίζονταν οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια παρά τις αμερικανικές εκκλήσεις.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε ότι διατυπώθηκε τέτοια απειλή. Υποστήριξε ότι οι δύο απεσταλμένοι επανέλαβαν τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να στηρίζει την Ουκρανία με πυρομαχικά και πληροφορίες, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι το Κίεβο δεν θα πρέπει να προχωρά σε ενέργειες που επιβαρύνουν οικονομικά τους Αμερικανούς πολίτες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή, η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να έχει ενημερώσει ευρωπαϊκές χώρες ότι ενδέχεται να διακόψει τις πωλήσεις όπλων προς την Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ, εφόσον συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αμερικανική πρωτοβουλία, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια περιορισμένη συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές, η Μόσχα δεν έχει δώσει ακόμη τη συγκατάθεσή της και το Κίεβο ζητά ουσιαστικότερες εγγυήσεις για την προστασία του ενεργειακού του δικτύου.